“Quería quedarme, pero los años pasan”: Jordi Alba se despide del FC Barcelona siendo el último miembro de la era dorada

Podríamos decir que la era dorada del FC Barcelona llegó a su fin con el adiós del lateral Jordi Alba, quien no seguirá la próxima temporada en el Camp Nou a pesar de tener un contrato hasta 2024. En una rueda de prensa, el internacional español aseguró que fue “una decisión meditada”.

“Cuando decía que quería quedarme y cumplir mi contrato era verdad, pero hemos hablado con el club y la mejor opción era dar un paso al lado (…) A día de hoy no tengo nada con ningún club y no he hablado con nadie, porque quería quedarme en el Barcelona. Quería quedarme, pero los años pasan y este año he tenido un rol distinto, que no menos importante. He pensado que había que dar paso a los jóvenes”, dijo Alba.

De esta manera Alba pone punto y final en una exitosa historia de once temporadas defendiendo los colores blaugranas, convirtiéndose también en el “último eslabón” de aquella generación dorada del equipo que comenzó al mando de Pep Guardiola y Lionel Messi. Junto a Sergio Busquets, se despedirá del afición del Spotify Camp Nou en el encuentro ante el Mallorca.

Con apenas 13 titularidades y 23 apariciones en LaLiga, Alba se une al club de Busquets y Gerard Piqué, que se retiró en noviembre, dejando al Barcelona con solo dos capitanes: Ter Stegen y Sergi Roberto.

Durante sus 11 temporadas en el Barça, Jordi Alba fue uno de los protagonistas del club, disputando 458 partidos oficiales, marcando 27 goles y conquistando seis Ligas, cinco Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, sumando 18 títulos.

Jordi Alba fichó por el Barcelona en julio de 2012 proveniente desde un Valencia que se embolsilló 14 millones de euros por el traspaso. Este fichaje ocurrió justo antes de la Eurocopa en la que resultó campeón con España.

