¿Le teme a la muerte?, el curioso ritual de ‘Canelo’ Álvarez antes de cada pelea

A sus 32 años Canelo Álvarez ha tenido 63 peleas oficiales como profesional, 59 de ellas han terminado en victorias. Pero a pesar de su extensa carrera el mexicano sigue realizando un ritual previo a subir al ring, que deja expresar algunos miedos que pueda tener a la hora de pelear.

Esta costumbre surgió por el temor del pugilista a morir arriba del ring, es por este motivo que Álvarez se despide de cada miembro de su familia minutos antes de hacer presencia en el cuadrilátero, como si no los volvería a ver más nunca.

“Solo Dios sabe lo que te puede pasar arriba de un cuadrilátero, te puedes subir y ya no puedes bajar, esa es la realidad. Es un deporte muy peligroso, yo siempre me despido de mi familia antes de cada pelea porque uno no sabe si va a bajar o no“, comentó el oriundo de Guadalajara hace algunos meses en una entrevista para Telemundo.

Canelo Álvarez /Getty Images

Sin embargo Canelo no le teme a la muerte, de hecho comentó en la misma declaración que también le dice a su familia que si muere en el ring lo hará feliz, ya que el boxeo es lo que ama.

La posibilidad de que Canelo pueda morir boxeando no es nada improbable, como él mismo comentó, incluso se calcula que en toda la historia han muerto cerca de 1,000 boxeadores en el ring. Incluso hace poco se produjo la lamentable muerte de un boxeador filipino llamado Kenneth Egano, quien de tantos golpes colapsó en el ring y tras cuatro días de estar internado, terminó falleciendo.

Volverá al ring en septiembre

El pasado miércoles también se confirmó que Canelo Álvarez volverá al ring en septiembre, aunque se desconoce aún el rival. El boxeador viene de ganarle a John Ryder el pasado 6 de mayo en lo que fue su vuelta a México después de 12 años sin pelear en su tierra.

