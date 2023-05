Canelo Álvarez responde a las declaraciones de Conor McGregor y deja abierta su pelea: “Le gano con una mano en la espalda”

El boxeador mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, ha registrado una impresionante lluvia de rivales desde la victoria que alcanzó tras derrotar al británico John Ryder el pasado 6 de mayo en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara; este combate marcó el regreso del tapatío a los cuadriláteros de su país tras más de 10 años de ausencia.

Su más reciente aspirante es el peleador de la UFC, el irlandés Conor McGregor, quien ya ha tenido sus participaciones en el ring y hace unos días le envió un mensaje al tapatío asegurando que podría vencerlo sin ningún contratiempo.

“Pelearía con Canelo sin ningún maldito problema. Soy zurdo, John Ryder es zurdo, Billy Joe Saunders es zurdo. He visto métodos, he visto cosas que hago y sé que va a la baja”, expresó McGregor al asegurar que Canelo Álvarez ha venido disminuyendo su rendimiento y que ya no cuenta con las cualidades de sus mejores años.

Estas declaraciones no fueron del agrado del peleador mexicano, quien aseguró durante la develación de la estatua de cera que tendrá en la Ciudad de México que podría vencer al irlandés con una mano atada en la espalda; el hecho podría significar un posible paso para aceptar un combate contra McGregor, aunque es algo que todavía no está confirmado.

“A McGregor le gano con una mano en la espalda“, dijo Canelo Álvarez en sus declaraciones mientras atendía a los diversos medios de comunicación que se encontraban en el lugar.

Por ahora el único objetivo del peleador colorado es enfrentarse al ruso Dmitry Bivol para conseguir su anhelada revancha en la que podría ser una de las peleas más llamativas de este año.

