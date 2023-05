Ley migratoria de Florida: ¿cómo se verán afectas las licencias de conducir de otros estados?

A inicios de este mes, Ron DeSantis firmó una de las leyes más restrictivas de los Estados Unidos contra la inmigración, luego de que el Congreso de Florida, de mayoría republicana, aprobara la propuesta en una votación partidaria.

La ley de 43 páginas incluye disposiciones para invalidar las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas de otros estados a “inmigrantes no autorizados”, lo que sin duda generará un fuerte impacto en la economía del estado.



“Alrededor del 60% del turismo en Florida proviene de conducir”, dijo Felipe Sousa Lazaballet del Centro Comunitario Hope en Orlando a KSHB.

Y agregó “entonces, muchas de estas personas que vienen al estado para gastar dinero aquí ya no podrán hacerlo o se arriesgarán a cometer un delito grave”.

Además, la ley también puede dar como resultado un cargo por delito grave de tercer grado para alguien que transporte a personas sin estatus legal al estado, lo que Lazaballet ve como aún más peligroso, pues incluso la vida de una persona podría depender de un conductor inmigrante.

“Este es un gran problema. Obviamente afectará desproporcionadamente a las personas que hacen eso para ganarse la vida. Personas que conducen camiones e incluso personas que conducen ambulancias, por ejemplo. Estamos hablando de una ley con una escala tan grande que sería en detrimento de los floridanos y de todos en el país”, señaló.

Declaración con la que también estuvo de acuerdo Samuel Vilchez Santiago de la American Business Immigration Coalition.

“El efecto a largo plazo es que la gente no querrá venir a Florida. Eso es muy preocupante para nuestra economía. Eso va a crear un problema no solo para Florida, sino en todos el país, con todas estas empresas de camiones que tienen que averiguar a quién pueden enviar a Florida, a quien no pueden enviar a Florida, y si esa persona puede continuar haciendo el trabajo que está haciendo en otro lugar”, dijo al medio antes citado.

A la fecha 19 estados de los Estados Unidos emiten licencias de conducir a los inmigrantes bajo el argumento de que las carreteras son más seguras cuando los conductores son evaluados y menos personas sin seguro estarán detrás del volante.

Días atrás, un grupo de camioneros pidieron a través de TikTok manifestarse en contra de la ley de Ron DeSantis y no entrar al estado a distribuir productos básicos, lo que generó un vacío en los estantes de algunas tiendas de comestibles.

Bajo el lema “Protegiendo a Florida de la crisis fronteriza de Biden” el próximo 1 de julio entrará en vigor el proyecto de ley SB-1718 que establece además la obligación de que los hospitales recopilen información sobre el estatus migratorio de los pacientes y la presenten a las autoridades del estado.

