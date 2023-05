‘Anatomía de una caída’ de Justine Triet fue la gran ganadora del Festival de Cannes

La directora francesa Justine Triet hizo historia en la edición número 76 del Festival de Cannes, el cual se realizó desde el 16 hasta el 27 de mayo. La cineasta resultó ganadora de la Palma de Oro, el máximo premio del encuentro cinematográfico, por la película ‘Anatomía de una caída’ (‘Anatomie d’une chute’). Oficialmente Triet es la tercera mujer y en la tercera producción francesa en ganar el prestigioso premio.

Se debe resaltar que Triet hizo historia en la misma edición del festival que destacó por la mayor presencia de directoras mujeres en competición, en total eran siete de 20 participantes. Aunque no es ni la mitad de representación, sí significa un aumento en comparación con otras ediciones.

Por otro lado, el Gran Premio del Jurado le fue otorgado al director inglés Jonathan Glazer por ‘La zona de interés’ (‘The Zone of Interest’); el vietnamita Tran Anh Hung ganó el Premio a la Mejor Dirección por su trabajo en ‘La pasión de Dodin Bouffant’ (‘La Passion de Dodin Bouffant’); el Premio al Mejor Guión se le otorgó al japonés Yuji Sakamoto por ‘Monstruo’ (‘Monster’), dirigida por Hirokazu Kore-eda; en las categoría de actuación fue reconocida como Mejor Actriz la turca Merve Dizdar por ‘About Dry Grasses’ y como Mejor Actor el japonés Kōji Yakusho por ‘Perfect Days’.

Entre la lista de ganadores no resaltó ‘Killers of the Flower Moon’ de Martin Scorsese, ni ‘Asteroid City’ de Wes Anderson. Estas dos películas era de las más esperadas del festival por el prestigio de ambos directores estadounidenses.

Ganadores de la edición 76 del Festival de Cannes celebran en el Palais des Festivals/ Foto: Getty Images.

La sexta película de Triet era favorita desde el inicio del festival, puede que en parte su éxito se deba a que, como ella misma dijo, es la historia más íntima que ha escrito hasta ahora. ‘Anatomía de una caída’ es un drama judicial protagonizado por Sandra Hüller.

La historia se centra en la muerte de un hombre tras caer de la segunda planta de un apartamento. El personaje de Hüller, Sandra, se convierte en la principal sospechosa de la muerte de su esposo. Se tiene previsto que ‘Anatomía de una caída’ estrene en Francia y en otros países del mundo en agosto de este año.

