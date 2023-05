Billie Eilish manda contundente mensaje a quienes critican su forma de vestir

Foto: VALERIE MACON / AFP via Getty Images

Billie Eilish mandó un contundente mensaje a quienes la critican por su forma de vestir, luego de que publicara un video donde lucía un atuendo lejano a su estilo de ropa deportiva y holgada.

Mediante sus historias de Instagram, la intérprete de “Happier Than Ever” se lanzó en contra de los comentarios sobre su aspecto, dejando clara su postura sobre la feminidad.

“Pasé los primeros 5 años de mi carrera completamente destruida por ustedes, tontos, por ser como un niño y vestirme como lo hice, y constantemente me decían que sería más sexy si actuaba como una mujer. Ahora, cuando me siento lo suficientemente cómoda para usar algo femenino o apropiado, ustedes dicen que cambié y me vendí. Son unos verdaderos idiotas. Dejen a las mujeres existir”, escribió Billie Eilish en Instagram.

En otros mensajes en la misma red social, la cantante aseguró que las mujeres son multifacéticas, antes de callar de una vez por todas a sus detractores.

“¿Sabían que la femineidad no es equivalente a ser débil? ¿Una locura, no creen? Y pareciera que tampoco han escuchado o se les hace loquísimo que alguien se quiera expresar de forma diferentes en distintas ocasiones”, señaló con ironía.

La mayoría de los 109 millones de seguidores que tiene Billie Eilish en su cuenta de Instagram apoyaron sus palabras y criticaron a todos aquellos que se sientan ofendidos por el “poder” de una mujer en la actualidad.

Sigue leyendo: