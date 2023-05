¿Será porque no pudo debutar con Chivas? Peso Pluma arremete contra el Rebaño Sagrado tras perder final de la Liga MX

Continúan las reacciones tras la estrepitosa caída de Chivas de Guadalajara en la final de la Liga MX. El cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, acudió a sus redes sociales para burlarse del Rebaño Sagrado tras la derrota 3-2 ante los Tigres UANL, equipo que se llevó el torneo Clausura 2023.

Emilio Kabande Laija, nombre de pila de Peso Pluma, se refirió a la forma en la que Chivas dejó escapar la victoria y cómo los Tigres se sobrepusieron de una derrota inicial de dos goles para terminar por sentenciar en tiempo extra con un oportuno cabezazo de Guido Pizarro. “Pinche equipo, todo estúpido”, se lee en un meme compartido por el intérprete que es hincha del Atlas, archirrival del equipo de Guadalajara.

Esto generó diversas reacciones en Twitter, donde varios usuarios apoyaron el mensaje del cantante, mientras que otros dijeron que estaba “dolido” por su pasado en las Chivas Rayadas.

¿Peso Pluma pudo haber jugado en Chivas?

Hace unos meses, el intérprete de “Ella baila sola” reveló en el podcast del jugador del equipo rojiblanco, Jesús Angulo, que en su adolescencia fue parte de las inferiores de Chivas y que pudo haber tenido la oportunidad de debutar en primera división.

“Mi sueño siempre fue ser futbolista (…) Jugaba de volante derecho, era correlón (..) Jugué en básica, ahí en Verde Valle yo jugaba con José Juan (Macías)”, dijo Doble P, quien también expresó que su falta de disciplina lo alejó del deporte.

José Juan Macías, el reconocido centrodelantero de las Chivas, confirmó en el mismo podcast que Peso Pluma jugó con él durante su paso por las fuerzas básicas y que tenía calidad: “¿Se llaman Hasan, verdad? Me acuerdo hasta de su mamá. Claro que jugó en inferiores conmigo. Cuando tu lo subiste a tu podcast, me meti porque le vi la cara y se me hizo súper conocido (…) Te lo juro que era buenísimo”.

