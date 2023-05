Adamari López confiesa que está lista para una nueva aventura

“Lista para comenzar una nueva semana llena de oportunidades y nuevas aventuras”, fue el mensaje con el que Adamari López acompañó un lindo video grabado desde la playa junto a una linda canción que habla de la superación y de lograr miles de cosas en la vida.

La presentadora de televisión se muestra caminando frente al mar y luciendo un lindo vestido blanco con detalles azules.

Este reel es muy personal y no tales como los graciosos que acostumbra a publicar. Y es que Adamari López está en una nueva etapa de su vida tras haber finalizado su labor de manera inesperada en Telemundo.

La boricua salió de la cadena hace unas pocas semanas y actualmente se desconoce cuáles son sus nuevos proyectos profesionales, pero tal parece que está lista para enfrentar nuevos aventuras en este camino.

Adamari López cuando se despidió de Telemundo no lo hizo en vivo, sino con un video pregrabado y en el que se notaron sus muchas emociones. Dando detalles de todo lo que vivió durante sus más de 10 años en la compañía, le dijo adiós a los televidentes que la acompañaban cada mañana en ‘Hoy Día’.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo… De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en los últimos 10 años, más sin embargo, no todo lo que hemos vivido en esta jornada termina, la misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, quienes ustedes y yo hemos visto crecer”, fue parte de lo que dijo.

