Aleida Núñez roba miradas con un body de corte alto que resalta sus encantos

Aleida Núñez es una verdadera especialista que sabe elegir el atuendo perfecto para lograr poner en primer plano su belleza y sensualidad. La curvilínea mexicana siempre consigue acaparar la atención de los más de 4 millones de admiradores que la siguen en su cuenta de Instagram.

En esta oportunidad, la actriz y cantante robó miradas en la famosa red social gracias a una postal en la que se dejó admirar posando de pie, enfundada con botas altas de cuero y un ceñido body de corte alto y aberturas al frente que hizo resaltar sus voluptuosos encantos.

Como no podía ser de otra manera, de inmediato los miles de ‘me gusta’ y comentarios halagadores no tardaron en hacerse presentes en la foto de la también empresaria.

“Siempre tan bella y radiante. Te ves espectacular 😍. Que dios te siga bendiciendo hermosa”, “Maravilloso cuerpo 🔥🔥” y “Súper guapa y radiante como toda una reina ❤️❤️”, fueron algunos de los piropos que le escribieron.

Previamente, Aleida Núñez arrebató suspiros con otra postal en la que aparecer meditando sentada en una piscina, usando un minibikini que poco pudo ocultar su abdomen de acero y esas torneadas piernas y caderas que desatan bajas pasiones. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

