Juez federal decidirá esta semana si prohibición de shows de cabaret en lugares públicos en Tennessee es ilegal o no

Esta semana, un juez federal determinará si la ley que prohíbe los espectáculos y shows adultos de cabaret frente a los niños en el estado de Tennessee es ilegal o no.

De implementarse esta ley, se prohibirán todos los shows de cabarets adultos, incluyendo los de aquellos de “imitadores masculinos o femeninos” (en inglés: “male or female impersonators”) en propiedades públicas donde los niños puedan verlos, reseñó el diario The New York Times.

Por lo tanto, esta ley prohibirá las actuaciones de drag queens o drag kings en los lugares públicos.

La prohibición de los espectáculos de cabaret adultos en lugares públicos de Tennessee fue aprobada en el mes de marzo. En ese mes, el gobernador de Tennessee, Bill Lee (del Partido Republicano) sancionó la ley que fue aprobada por el Senado estatal, de acuerdo con información de la agencia de noticias EFE.

No obstante, la ley fue frenada por un juez bajo el argumento de que estaba redactada de forma ambigua.

Los legisladores republicanos argumentaron que, con las actuaciones “drag”, los menores de edad quedan expuestos a espectáculos e imágenes sexuales que no son adecuados para ellos.

Ante este razonamiento, organizaciones defensoras de la comunidad LGBTQI+ en el país se pronunciaron, así como organizaciones de defensa de derechos humanos.

La agencia de noticias EFE reseñó, por ejemplo, un comunicado de la Campaña de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en inglés) en la que denunciaron que la “práctica peligrosa” de prohibir eventos, espacios y cultura LGBTQI+, incluyendo las actuaciones “drag”, forma parte de “un ataque a gran escala” contra la comunidad, y supone un intento de devolver a sus miembros al armario.

Artistas como la cantante Lizzo (ganadora del Grammy), de hecho, invitó a un grupo de drag queens a su concierto en Tennessee, a modo de protesta en contra de la ley aprobada por la gobernación.

Durante un show llevado a cabo en el mes de abril en la Arena Thompson-Boling en Knoxville, Tennessee, la intérprete llenó el escenario en el que estaba cantando con varias drag queens, entre las que destacaron Aquaria, Kandy Muse, Asia O’Hara y Vanessa Vanji, según un artículo de CBS.

Con información de la Agencia EFE

