Zuria Vega tiene extraña coincidencia con la vida y la muerte

Zuria Vega recuerda estar en la recta final de su primer embarazo al momento de la muerte de su padre hace siete años; sin embargo, revela que le ocurrió algo sumamente parecido cuando estaba esperando a su segundo hijo.

En entrevista con el podcast “Se Regalan Dudas”, la actriz reflexionó la extraña conexión que tiene con el inicio y el final de la vida y bromeó diciendo que tiene la esperanza de que ya no se dé una situación semejante nunca más.

“Lúa coincidió con la muerte de mi papá, yo tenía ocho meses de embarazo cuando murió mi papá y luego yo me enteré que estaba embarazada de Luka cuando hice una constelación de caballos y un día antes se me había muerto mi abuela materna. En mi familia se mueren personas y yo me embarazo”, dijo Zuria.

Para finalizar, la hija del fallecido Gonzalo Vega reveló que, a diferencia de su primera hija, con su segundo bebé tuvo que acudir a terapia psicológica, pues ella pensaba que estaba haciendo algo mal debido a que el pequeño no durmió durante su primer año.

Sigue Leyendo más de Zuria Vega aquí:

· Zuria Vega protagoniza junto con David Chocarro “Las Pelotaris 1926” disponible en Vix+

· Netflix anuncia seis nuevas producciones filmadas en México

· Zuria Vega revela lo difícil que fue perder a su padre con 7 meses de embarazo