Zuria Vega protagoniza junto con David Chocarro “Las Pelotaris 1926” disponible en Vix+

Zuria Vega es la protagonista de “Las Pelotaris 1926” y estelariza este proyecto junto con David Chocarro, Claudia Salas y Maria de Nati, dicha producción ya está disponible por Vix+.

Gracias al estreno, la actriz comparte su opinión sobre algunos temas constantes en la historia, como el machismo y lo que han tenido que luchar las mujeres para conseguir que se respeten sus derechos; además de cómo ella, desde su experiencia, los ha tenido que enfrentar hoy en día.

“Yo creo que sería injusto decir que no hemos avanzado para todas las mujeres que nos abrieron camino y que han logrado todos estos derechos que ahora tenemos, pero creo que nos falta mucho camino por recorrer. Sobre todo, creo que ahora está mucho más camuflajeado, entonces es más peligroso ¿no? De pronto, la violencia hacia la mujer está más disfrazada, esos comentarios…

“Como mamá, a mí, por ejemplo a la fecha me ha tocado trabajar de pronto con compañeros hombres que no son de “Pelotaris”, pero que me han llegado a decir ‘¿cómo? ¿y quién cuida a tus hijos? Yo nunca podría estar con alguien que trabajara tanto como tú’. O sea, ¿sabes?”, dice Zuria, mientras que su compañera de reparto, Claudia Salas, añade: “Como que la obligación tuya es quedarte en casa con los niños”, comenta la española.

“Claro”, comparte Zuria, “o te ven fuera de tu casa y es como que ¿Y tus hijos con quién están? Como que se da por hecho que la mamá tiene que estar ahí, por obligación. A mí me gusta estar y me considero que soy una muy buena mamá, y me siento orgullosa de que mis hijos, ambos, porque tengo niña y niño, crezcan el día de mañana y que yo creo que se educa con el ejemplo, no se educa…”

“Yo le puedo decir a mi hijos lo que quiera, pero si en su casa ven que no hay equidad de género, que hay desigualdad, que mamá no hace lo que quiere, que su opinión no es tomada en cuenta, entonces de qué me sirve decirles, entonces yo espero que con el ejemplo… Y sí, lo veo ya desde ahorita, mi hija ya desde…

“Creo que son niños que saben decir que no, que saben poner límites, que conocen sus emociones. Y también hablando del género masculino, estamos intentando darle las herramientas a un niño que sea vulnerable, que llore, que diga lo que siente, que sepa que está bien hacerlo, entonces eso”.

Sigue Leyendo más sobre Series y Telenovelas aquí:

· Sabine Moussier quiso dejar “Perdona Nuestros Pecados”, pero no la producción no la dejó

· Alicia Machado interpreta a la mujer más sensual y calculadora en “Juego de Mentiras”

· Hoy es el gran estreno de “Juego de Mentiras” y sus protagonistas nos hablan de este gran proyecto