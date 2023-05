Equipo de seguridad de Nicolás Maduro agredió a periodistas brasileños durante su encuentro con Lula

Jornalista da globo é agredida por segurança de Maduro.

Independente da emissora, é uma mulher brasileira e ele, um ditador que pensa poder fazer tudo em qualquer lugar. Aqui no Brasil, tem o aval do ex pr€sidi@ri0.

VAI FICAR POR ISSO MESMO? @TuckerCarlson @JayneZirkle… pic.twitter.com/fyaYpEkUGs