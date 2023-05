Francisca recuerda su paso por ‘Nuestra Belleza Latina’ con un sensual vestido azul mientras modela

La conductora Francisca constantemente comparte contenido audiovisual en la red social de la camarita donde cuenta con más de cuatro millones de seguidores y el pasado martes hizo mención a una importante etapa de su vida, tal y como lo fue Nuestra Belleza Latina (NBL).

La dominicana fue una de las participantes del destacado concurso de belleza donde terminó siendo la afortunada ganadora de la temporada en el año 2015, hecho que le dio un gran impulso para lograr la carrera profesional que ha formado en todos estos años.

En su perfil de Instagram subió un video donde se le ve muy alegre por el vestido azul que tenía puesto y que además dejó al descubierto sus piernas por una gran abertura que tenía su look, mientras que su cabello lo llevó recogido con algunas trenzas tipo extensiones que en las últimas semanas ha venido usando para salir un poco del afro.

“Este vestido me hizo acordarme de mis días en las pasarelas de Nuestra Belleza Latina. Que por cierto, yo me ponía extremadamente nerviosa cuando llegaba el momento de modelar. ¿Quiénes por aquí me conocieron en Nuestra Belleza Latina? ¡Levante la mano!“, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Como suele ser costumbre, las opiniones que se registraron están un poco divididas y es que hubo una usuaria que le mencionó que no fue por su atractivo físico el que la hizo triunfar, todo lo contrario, fue por ser una persona “cómica”.

“Ganasteis, no por bonita, por cómica que por cierto para eso sirves”, “Fuiste mi favorita desde el primer momento”, “Yo te conocí en una parodia que hiciste en los dueños del circo”, “Francisca, esas trenzas te quedan hermosas”, “Te sigo desde mi belleza latina, estás igualita”, “Ese smoke que te hacen en los ojos me encanta”, “Demasiado lindo, te luce perfecto”, “Yo te admiro muchísimo y me encanta saber que eres de mi país”, “Azul, el color que es perfecto para usted”, “Te queda precioso”, “Claro que te recuerdo”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

