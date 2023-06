Netflix y Athletic Brewing lanzan cerveza inspirada en The Witcher

Netflix lanza cervezas al mercado estadounidense en asociación con Athletic Brewing, la principal productora de cerveza artesanal sin alcohol del país.

La cervecera y Netflix se unieron para lanzar al mercado una serie de tres cervezas de edición limitada basadas en los programas originales más importantes del servicio de transmisión.

“No hay mejor manera de disfrutar de una cerveza artesanal galardonada que acompañada de uno de los programas más entretenidos de Netflix”, dijo Andrew Katz, director de marketing de Athletic Brewing Company.

Geralt’s Gold está inspirada en The Witcher, protagonizada por Henry Cavill; se trata de la primera cerveza de marca compartida entre Netflix y Athletic Brewing.

“Llamado así por su amado antihéroe, Geralt de Rivia, es un brindis por el destino y todos aquellos que lo abrazan. Es de cuerpo medio y muy aromático con notas cítricas y florales sobre una nariz de melocotón maduro”, describe la cervecera.

A Witcher's work is paid for in gold, but we believe it deserves a cold one, too. If you find yourself in debt to a Witcher, grab a 6-pack of Geralt's Gold at https://t.co/vvI287HuCZ or a store near you. pic.twitter.com/ZORUGzdR50

— Athletic Brewing (@AthleticBrewing) May 31, 2023