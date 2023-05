Dos Equis lanza su primera bebida sin alcohol

La compañía cervecera Dos Equis está lanzando al mercado estadounidense tres nuevas bebidas: su primera bebida sin alcohol, una bebida mexicana clásica y un cóctel enlatado.

Equis Lime & Salt Zero

La bebida sin alcohol encabeza los tres lanzamientos de este año de la cervecera mexicana. Dos Equis Lime & Salt Zero sin alcohol está dirigida a las personas que por algún motivo de salud no pueden consumir alcohol o simplemente no quieren hacerlo. Disponible en un paquete de 6, cada lata de 12 oz contiene menos de 0.5% ABV.

Dos Equis Michelada

El segundo lanzamiento especial es la Dos Equis Michelada que combina tomate, lima, especias y sal. Una michelada lista para beber. Su variación Dos Equis Mango Chelada con 4.1% ABV llegará a las tiendas este otoño en una lata de 24 oz de una sola porción.

Dos Equis Mango Margarita

Esta Margarita de Dos Equis combina tequila blanco de Jalisco con jugo de mango, entre otros ingredientes que, según sus creadores, ofrecen la experiencia de un cóctel artesanal al abrir una lata. Disponible en un paquete de 4, cada 12 oz puede contener 10% ABV.

Cervezas sin alcohol se mantienen en tendencia

Según Nielsen IQ, las cervezas sin alcohol en los Estados Unidos de Norteamérica aumentaron un 20% tan solo el último año. Estas cifras abren una oportunidad de mercado para las cervecerías que buscan innovar con sus productos, tal es el caso de la marca cervecera Coors que también incursionó anteriormente al mercado de las bebidas sin alcohol con un refresco enlatado.

Esto es, porque en el mundo, esta área se valoró en más de $22 mil millones el año anterior, de acuerdo a la firma de investigación de mercado GMI Insights.

La empresa de datos Overproof informó que el mercado de las bebidas enlatadas listas para beber estaba valorado en $ 780 millones de dólares el año 2021 con expectativas de crecimiento por más de 13% cada año.

Por ello, no es de extrañar que la marca de cerveza Dos Equis en sus lanzamientos recientes haya contemplado una bebida sin alcohol de sabor suave lista para disfrutar en este verano, dispuesta en un paquete de seis latas con doce onzas cada una y con menos de 0.5% ABV cada lata.

Heineken, el importador de Dos Equis a territorio estadounidense, dijo que las innovaciones se realizan de acuerdo a las elecciones de los consumidores y los productos listos para beber es lo más solicitado.

