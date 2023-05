Sin maquillaje y en minibikini, Niurka Marcos exhibe sus atributos desde la piscina

Niurka Marcos no deja de demostrar que es una mujer activa y dispuesta a seguir manteniendo en perfecta forma esos encantos que posee a sus 55 años. La cubana recurre a medidas sanas y naturales como lo son la buena alimentación y las constantes rutinas de ejercicio, métodos que le ayudan a lucir una figura envidiable con la que sigue cautivando a sus fieles seguidores.

Debido a eso, hace unos días la vedette y bailarina no tuvo reparo para compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos en los que aparece acompañada de sus mascotas disfrutando de un día de relajación en la piscina, mientras posa sin una gota de maquillaje y enfundada con un minibikini color rojo con el que exhibe sus atributos.

“♥️♥️♥️ Un día para consentirme 🌹🌹🌹”, es el breve texto que escribió la también actriz al pie de la publicación que tiene más de 37 mil likes y 625 comentarios.

Por si no fuera suficiente, Niurka Marcos aprovechó para subir un clip de la participación que tuvo en el carnaval de Coyutla, Veracruz, donde en esa oportunidad deslumbró a los asistentes con un revelador atuendo de pedrería que consta de un sostén que poco pudo cubrir sus pechos y una tanga tipo hilo dental. View this post on Instagram A post shared by STARPRO Entertainment (@starpromx)

