María León opina sobre Romina, la hija de Niurka: ‘Tiene unos… bien grandes’

María León entiende la razón por la que Romina Marcos hizo un mal comentario sobre ella, al afirmar que se estaba apoderando de todas las obras de teatro musical, y reconoce la valentía de la hija de Niurka por acercarse a ella y aceptar que había cometido un error.

“Lo hizo, según yo, en un momento de vulnerabilidad, y eso siempre te tiene como indefensa ante las circunstancias; pero mira, tiene ‘unos’ bien grandes para hablar y decir ‘María, me equivoqué y quiero hablar las cosas contigo’. Poca gente lo hace y eso se valora mucho”.

La cantante asegura que las disculpas de Romina fueron sinceras, e incluso la joven actriz le mostró unos videos de hace varios años donde ambas estuvieron juntas en un escenario.

“Yo platiqué con ella y me parece una chava bien ‘neta’… Se acercó y la verdad, con lágrimas en los ojos me dijo ‘María, me equivoqué esta vez y te digo de todo corazón que yo te quiero’. Me enseñó unos videos de hace años que fue a verme a una obra y yo la subí al escenario. Yo no podía creer que era la misma persona, y le digo ‘Romi, qué cañón ¿no?, ¡qué padre y te agradezco!’ y compartimos muchas cosas, de escuchar sus canciones, es una chava súper talentosa, de corazón lo digo, es bien talentosa”.

“De ahí viene la empatía y la solidaridad. No nada más desde afuera decir ‘las mujeres no compiten’; no, bueno ¡no compitamos! Hablemos, hablando se entiende la gente y creo que es bien fácil terminar con los conflictos cuando uno tiene comunicación, porque las dos venimos de un lugar en el que soñamos estar en un escenario, soñamos con esta carrera y desde ahí conectamos”.

Además, la ex vocalista de Playa Limbo no teme a las declaraciones que pueda hacer Niurka sobre está situación, pues se declara fan de la cubana. “A Niurka yo la amo, entonces aunque diga lo que diga de mí, lo voy a guardar en un video para siempre”.

