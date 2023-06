Niño de 13 años se gradúa de Universidad de Oklahoma

Gracias al internet, muchas personas han quedado sorprendidas con la historia de un niño afroamericano llamado Elijah Muhammad, el cual a sus escasos 13 años se ha graduado de una universidad de Oklahoma.

Hace unos días, Elijah recibió su título de la Oklahoma City Community College como Licenciado en Informática y Ciberseguridad, junto con varios premios y reconocimientos al ser uno de los alumnos más destacados de la institución.

Este pequeño, quien por muchos es considerado todo un “niño prodigio” se ha convertido en el afroamericano más joven en terminar sus estudios universitarios en todo Estados Unidos. Pese a este y muchos más logros, Muhammad asegura ser un niño normal como muchos otros, pues disfruta salir a jugar con sus amigos e ir a nadar.

“Tengo 10 certificaciones de IBM a través de Course Zero. Tengo una certificación de Google IT. Tengo cuatro diplomas del Oklahoma City Community College”, dijo en una entrevista al canal de televisión Koco 5.

“No comprendí todo el impacto que tenía hasta que mi padre me lo explicó todo y me dijo: ‘Realmente estás haciendo esto. Eres el más joven en hacerlo'”, sentenció.

