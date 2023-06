El tenista Rafael Nadal fue sometido a una cirugía y estará de baja por al menos cinco meses

Rafael Nadal, tenista español, fue sometido a una cirugía este viernes y estará alejado de las canchas por aproximadamente cinco meses. Según informó el mismo tenista mediante su cuenta de Twitter, el procedimiento realizado fue una “artroscopia en el tendón del psoas izquierdo que me ha tenido apartado de la competición desde enero”.

Además de esto, el máximo ganador del Roland Garros indicó que se le “regularizó una lesión antigua del labrum de mi cadera izquierda que con toda seguridad ayudará a la mejor evolución del tendón”.

Hola a todos. Como sabéis anoche tuve una intervención quirúrgica. Todo ha ido bien y la artroscopia fue en el tendón del psoas izquierdo que me ha tenido apartado de la competición desde enero. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 3, 2023

Nadal fue operado en la Clínica Teknon de Barcelona, España, por los doctores Marc Philippon, Jaume Vilaró y Ángel Ruiz-Cotorro, siendo este último el médico de confianza del “rey de la tierra batida” desde hace varios años.

“La cirugía ha resultado positiva, consistió en la limpieza de las zonas fibroticas y degeneradas del tendón tanto a nivel proximal como distal, así como la sutura del mismo para reforzarlo decuadamente.En un segundo tiempo se regularizó también una lesión antigua del labrum de la cadera izquierda que con toda seguridad ayudará a la mejor evolución del tendón”, señala el parte médico compartido por el equipo de Rafa.

El 14 veces campeón de Roland Garros agradeció a los especialistas por haberlo intervenido exitosamente e informó que iniciará “la rehabilitación funcional progresiva inmediatamente y el proceso de recuperación normal me dicen que es de 5 meses, si todo va bien”.

“Una vez más agradeceros todo el apoyo que me habéis mostrado y que me mostráis cada día.

Hoy además en el día de mi cumpleaños. No en el lugar deseado ni soñado, si bien igualmente gracias”, escribió el español que este sábado 3 de junio cumplió 37 años.

Cabe recordar que Rafa Nadal, cuya carrera profesional podría llegar a su fin en la próxima temporada, anunció hace dos semanas que no iba a jugar en lo que queda de 2023, incluyendo el Roland Garros.

Con 90 títulos en outdoor, Nadal es el tenista más laureado del deporte en esa modalidad y en la de tierra batida, donde es el rey abosoluto con 63 títulos. También es el segundo jugador con más títulos ATP Tour 500 con 23, sólo por detrás del suizo Roger Federer, quien tiene 24.

