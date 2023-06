Mary Boquitas sigue haciendo señalamientos sobre Gloria Trevi y hoy asegura que ésta mintió sobre su retiro

En 1996 Gloria Trevi anunció que se alejaría de los escenarios para ser la cuidadora personal de su entonces manager Sergio Andrade, a quien presuntamente se le había detectado cáncer; sin embargo, ahora se sabe que todo fue una mentira que la cantante se vio obligada a decir.

En el más reciente episodio de su podcast “En Boca Cerrada”, María Raquenel Portillo aseguró que el poder del productor que formó el famoso clan era tan grande que la intérprete de “Cinco Minutos” temía que terminara con su carrera si no lo obedecía.

“Gloria habló con lágrimas esa noche y dijo que a Sergio le había venido un cáncer y que le había prometido a Dios y a la Virgen de Guadalupe que no cantaría de nuevo ni haría más conciertos hasta que él se curara. Obviamente Gloria mintió sobre su retiro porque Sergio la obligó a hacerlo”, dijo la cantante mejor conocida como “Mary Boquitas“.

Para finalizar, María Raquenel recordó que previo al concierto, la cantante estaba muy molesta por la actitud del productor, mientras que él se paseaba sonriente por todos los camerinos y hacía bromas de muy mal gusto.

“Como si viera al mismo demonio en persona”

Raquenel Portillo quien salió de la cárcel en septiembre del 2004 y ahora, 20 años después, cuenta su verdad del caso Trevi Andrade a través del podcast “En Boca Cerrada” (Pitaya) comparte cómo se sana de un trauma así y confiesa lo que le diría a Sergio Andrade y Gloria Trevi si los tuviera frente a frente.

“Cuando salí de prisión, gracias a Dios fui declarada inocente, pero eso no significó que yo me olvidara o que dejara atrás tanto sufrimiento, tanto miedo que me habían impuesto. Había perdido mi autoestima, había sido una persona co-dependiente, víctima de violencia desde que tengo 14 años.

“Fui la primera víctima de Sergio Andrade, pero definitivamente todos estos años me han servido para poder entender y armarme de valor y gracias a Dios, por fin, hacer esto (contar su verdad en el podcast)”.

¿Qué hiciste para sanar?

Yo creo que la paz viene a raíz de que tú te empiezas a amar, y que tienes autoestima cuando tú te amas, te cuidas y te regalas todo lo que tú como ser humano te mereces.