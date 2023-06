“Me gustaría que Messi volviera”: Xavi Hernández sigue apostando por el regreso de “La Pulga” al Camp Nou a la espera

En la rueda de prensa previa al encuentro ante el Celta de Vigo, el entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, volvió a avivar las ilusiones de la afición blaugrana al asegurar que “está a la expectativa” sobre la situación de Lionel Messi, actual jugador del París Saint-Germain, y que le “gustaría mucho” que el argentino regrese a la Ciudad Condal.

“Me gustaría mucho que Messi volviera. Él lo sabe, he hablado con él. Me haría especial ilusión; no sólo como entrenador, también como culé. Leo es un jugador espectacular (…) pero es una decisión personal y entendería cualquier escenario”, declaró el técnico desde la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

😬 ¿Nervios ante la decisión de Leo Messi sobre su futuro? Así responde Xavi… pic.twitter.com/57Q0HisOs9 — MARCA (@marca) June 3, 2023

En ese sentido, el estratega también se refirió al plan de viabilidad presentado por la entidad culé ante LaLiga, proyecto que le permitiría al FC Barcelona ingresar al menos $ 214 millones de dólares para poderse hacer con los fichajes necesarios para la próxima temporada (especialmente el de Lionel) y equilibrar su economía: “En relación a la presentación de una oferta es un tema de club, presidente y Mateu (Alemany). No he hablado con los jugadores, porque a lo mejor no podemos fichar y no tengo que hablar con nadie. La situación no me permite actuar. Estamos en stand by. A la expectativa”.

Según Hernández, además del fichaje de Messi, la prioridad para el club es “el pivote defensivo”

Xavi con seguridad en el banquillo

Antes de finalizar la rueda de prensa, el técnico de 43 años se refirió a su futuro en el club culé asegurando que “no habrá problemas” con la renovación de su contrato, que vence el año que viene: “El presidente me ofreció renovación cuando perdimos la semifinal de la Copa del Rey. Valoro la confianza del club. La renovación será esta semana o la próxima. Me siento muy feliz y ojalá podamos estar muchos años juntos”.

