Revelan nuevas declaraciones de la prima de la víctima de Dani Alves que complica su situación

El futbolista brasileño Dani Alves sigue internado en la cárcel Brians II cumpliendo prisión preventiva como parte de la investigación que se realiza en su contra por la presunta violación a una mujer de 23 años en la discoteca Sutton de la ciudad de Barcelona, en España, el pasado 30 de diciembre.

El antiguo jugador del FC Barcelona y de los Pumas de la UNAM tiene varios meses tras las rejas y cada día se complican aún más las posibilidades de abandonar el centro penitenciario por las informaciones que surgen en su contra y especialmente por los rechazos por parte del juez a los recursos de libertad condicional.

El pasado mes de abril la víctima reveló que habló con su prima justo en el momento ” cuando Dani Alves ya había ido al lavabo” y debatieron “sobre si debería acudir o no”. Ahora, la prima de la denunciante ofreció nuevos detalles sobre este proceso y especialmente sobre la actitud que tuvo el mejor amigo del brasileño, Bruno Brasil.

“Estuvieron bailando. Ella me dijo que le estaba insistiendo en irse, que ella decía dónde y que él no respondía. Mi prima fue voluntariamente (al baño del reservado)”, dijo la prima de la denunciante, según Diario AS.

“Ella creía que iban a hablar y yo le dije: ‘Ve y zanja el asunto’. Le hice un gesto con la mano. Pasaron 15 o 20 minutos. Dani volvió primero. Ella tenía mala cara”, agregó; sus declaraciones respaldan las palabras dichas por la víctima en las que asegura que en ningún momento aceptó tener relaciones sexuales con Alves.

Para finalizar, la prima de la víctima detalló que se aproximó a ella cuando la vio salir del baño muy agitada y llorando; en ese momento le reveló que el lateral carioca “le había mucho daño, que se había corrido dentro y que se quería ir”.

“Nos dijeron que había que activar el protocolo y ella no quería denunciar”, detalló la familiar de la denunciante en lo que han sido una de las declaraciones más importantes para favorecer el caso de la Fiscalía, quienes intentan lograr que Dani Alves sea declarado culpable por el delito de agresión sexual.

