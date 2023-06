Niña cayó desde el 3er piso en edificio de Nueva York

Una niña de 4 años milagrosamente sobrevivió tras caer desde la ventana del 3er piso en un edificio residencial en Brooklyn (NYC).

La caída, aparentemente accidental, sucedió en Madison St. cerca de Nostrand Ave. en Bedford-Stuyvesant alrededor de las 8:45 a.m. de hoy.

Los socorristas encontraron a la niña tirada en el concreto afuera del edificio, dijo la policía. La menor no identificada fue llevada de urgencia al Maimonides Medical Center, donde fue reportada con un fémur y la cadera rotos. Se esperaba que sobreviviera, indicó Daily News.

La policía dijo que la niña estaba mirando por una ventana abierta sin protector cuando se cayó. El incidente no parece ser intencional y ambos padres estaban en casa.

Este tipo de accidentes suceden con más frecuencia a medida que sube la temperatura en la ciudad y los adultos abren las ventanas para refrescar los espacios. Como prevención, las autoridades recuerdan:

-Revisar cuidadosamente los protectores de las ventanas periódicamente. Las tapas o pantallas no son sustitutos seguros.

-Nunca coloque frente a una ventana una cama, silla u otro objeto sobre el que los niños puedan treparse.

-Mantenga a los menores alejados de los balcones y terrazas si no están siendo supervisados de cerca por un adulto, cerrando las puertas de esas áreas.

-Nunca permita que los niños jueguen cerca de los huecos de los ascensores o en las escaleras de incendios, balcones, terrazas o tejados. Tampoco que estén sin supervisión en los pasillos de los edificios que tienen ventanas sin vigilancia.

-Llame al 311 para reportar las ventanas de los pasillos que no tienen protección.