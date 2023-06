Ricardo La Volpe toca la puerta a las Águilas del América y perfila su regreso a la Liga MX

Las Águilas del Club América se encuentran en la búsqueda de un nuevo director técnico para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX luego de la destitución del argentino Fernando Ortiz hace unos días por no poder alcanzar la final del torneo Clausura 2023 tras caer derrotados en la final ante las Chivas Rayadas de Guadalajara.

Uno de los estrategas que ha decidido levantar su mano para intentar hacerse con el puesto es el reconocido Ricardo La Volpe, quien aspira competir contra grandes candidatos como Diego Alonso, Javier Aguirre y Juan Carlos Osorio para comandar a los azulcrema en su búsqueda por el título de campeón.

Mediante una entrevista ofrecida al Diario As se mostró bastante ilusionado de volver a dirigir al conjunto de Coapa dentro de la Liga MX y considera que tiene todas las cualidades para poder llevarlos a la final que les ha sido esquiva en los tres torneos anteriores.

“Como no lo voy a tomar, es un equipo que en el primer campeonato en 2016 terminé invicto, nadie me ganó en los 90 minutos, perdimos en los penales la Copa en semifinales y perdí la final con Tigres”, comentó.

“No hubo equipo que me ganara en los 90 minutos, no me ganó ni el Atlético Nacional, el único equipo que me derrotó fue el Real Madrid, pero después había que reforzar al equipo, no se refuerza, tampoco me contratan y después ves que al siguiente técnico le traen nueve jugadores, por lo que, si traes nueve jugadores, entonces la culpa no era tanto del técnico”, agregó el estratega.

Ricardo La Volpe sostuvo que entiende que es una época distinta a la última vez que estuvo al mando de un equipo, por lo que se ha mantenido trabajando para mejorar su estilo de juego y brindar mayores oportunidades para la plantilla que comande.

“Sé que ahora es otra época, porque a mí siempre me ha buscado el dirigente, en el mismo América cuando me senté con Culebro, Romano y Peláez fui solo, sin representante, pero ahora sin representante no tiene uno el verso que engaña a los dirigentes”, concluyó.

