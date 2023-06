Arnold Schwarzenegger se disculpa 20 años después por “toquetear” mujeres

Hace 20 años, cinco días antes a que iniciaran las elecciones para gobernador de California, Arnold Schwarzenegger fue acusado por supuestamente toquetear a seis mujeres a lo largo de tres décadas.

Recordando aquel reporte de Los Angeles Times, el actor de Hollywood e ícono de acción se disculpó una vez más por sus acciones en el pasado, esto durante un segmento de su nueva docuserie con Netflix.

“Mi reacción al inicio de todo eso fue un poco a la defensiva. Ahorita puedo verla y decir, que no importa en qué época ocurrió, estuvo mal. Si fue en las playas de hace 40 años u hoy, eso (manosear a una mujer) está mal. Olvida cualquier excusa. Estuvo mal“, reconoce el actor en un clip, de acuerdo con Rolling Stone.

En ese momento, Schwarzenegger desestimó las acusaciones. Posteriormente, admitió que se había “portado mal” en los sets de filmación de varios de sus éxitos fílmicos de los 80 y 90.

“Es cierto que estaba en escenarios de películas ruidosas y he hecho cosas que no estaban bien, lo que pensé que eran bromas”, reconoció el actor en su momento.

“Pero ahora reconozco que ofendí a la gente. Esa gente a la que he ofendido. Quiero decirles que lo siento profundamente y me disculpo porque eso no es lo que estoy tratando de hacer”.

Este y otros escándalos son abordados en la docuserie Arnold, de Netflix, donde Schwarzenegger analiza sus infidelidades, uso de esteroides y su carrera como político y actor. Estrenará este 7 de junio en la plataforma.