Llama la atención objeto similar a iPhone descubierto en pintura de 1937

¿Existen los llamados “viajeros en el tiempo”? Hay muchas personas que van por la vida diciendo que van viajando por distintas décadas, haciendo afirmaciones de lo que supuestamente ocurrirá en el futuro; sin embargo, no existe evidencia real de que esto pueda hacerse.

Sin embargo, hay personas que han quedado un tanto sorprendidas al ver una pintura hecha en 1937 por el artista italiano Umberto Romano, debido a que en esta se muestra un objeto que es muy similar a un iPhone.

La pintura de Romano se titula “Mr. Pynchon and the Setling of Springfield”, en donde se representa al colono y fundador de Springfield, Massachusetts, William Pynchon, en medio del desarrollo de la ciudad, rodeado de varios nativos americanos.

Y es precisamente uno de ellos el que llama la atención, ya que pareciera que en sus manos sostiene un objeto muy similar a un iPhone.

Como era de esperarse, muchos usuarios de las redes han hecho sus especulaciones respecto a qué podría ser este objeto pintado que, en efecto, es muy similar a un dispositivo celular de Apple.

Algunos expertos en arte consideran que el artefacto pintado, similar al iPhone, por Romano podría ser un espejo de mano, que en ese entonces sí existía y que pudo haber sido llevado por el colono, o bien, la cabeza de una hacha.

