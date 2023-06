¿Quién es Carlos Quintanilla Sakar? El novio del presentador Carlos Adyan

Carlos Adyan es el presentador de ‘En Casa con Telemundo’, programa donde siempre se encarga de llevar los pormenores de los temas que se encuentran en tendencia sobre la vida de los famosos. Recientemente, sostuvo un encuentro con Jey Nel donde ofreció detalles de su vida sentimental y profesional tras la autenticidad con la que se ha mostrado frente a la audiencia.

“Soy una persona que no me reservo mis opiniones y trabajo en una empresa y vivo en un país que es libre de expresión, entonces yo siento que eso también nos permite cuando tenemos esas herramientas fundamentales expresarnos libremente. En mi caso no he ocultado nunca de dónde vengo, no he ocultado nunca qué pienso sobre la vida, cada tema que quiero opinar opino libremente”, le mencionó a Nel.

Sin embargo, no fue lo único de lo que dialogaron porque dijo que Carlos Quintanilla Sakar es la persona que le hace latir fuertemente el corazón, al tiempo que añadió: “Es mi pareja y andamos felices”.

“Último post de Turquía: ¡Me tocó ser camarógrafo, productor y hasta modelo de alfombras caras… ja! ¡Gracias por tanto! ¡Los Carlos somos un graaan equipo! Siempre muchas risas… que de eso se trata la vida”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada.

“No sé qué me gusta más; tu flow en la primera foto o la última“, fue la respuesta que dejó colgada Adyan en el post.

¿Quién es la pareja sentimental de Carlos Adyan?

Carlos Quintanilla Sakar es un escritor y guionista, quien actualmente ocupa el cargo como el nuevo VP de Contenido Original para Latinoamérica de Sony Pictures Televisión. A su vez, tiene la responsabilidad de asumir la programación de ficción en español de SPT.

Tiene un amplio historial en cuanto a su carrera profesional y es que también fue el creador de la serie ‘Control Z’ que pueden disfrutar en Netflix, ‘Mujeres Asesinas’ (Televisa), ‘Rosario Tijeras’ para SPT, así como también ‘Armas de mujer’ transmitido en HBO Max y Peacock.

Además, venía de asumir un gran rol en tras haber estado como VP de Desarrollo de Contenido Original de Telemundo Streaming Studios.

