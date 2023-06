¿Apunta a la Selección Mexicana? Matheus Doria se convierte en ciudadano mexicano

El futbolista brasileño y jugador estelar de Santos Laguna en la Liga MX, Matheus Doria, se convirtió en el centro de atención este lunes luego de convertirse formalmente en un ciudadano mexicano al recibir los papeles de su naturalización y así darle un nuevo paso a su vida dentro del balompié azteca.

La información la dio a conocer el propio jugador a través de sus redes sociales, donde decidió compartir algunas imágenes del fin de este proceso que ha venido realizando desde hace mucho tiempo y que lo acreditan como un ciudadano mexicano con todos los derechos plenos dentro del país.

“Por fin llegó el día que tanto esperé por mucho tiempo. Hoy puedo decir, con todo el orgullo del mundo que soy mexicano. Gracias a toda la gente del club que me ayudó para que esto sea posible, a mi familia por el apoyo y por supuesto a la ciudad de Torreón, por la cual me enamoré de este gran país, que me recibió siempre con los brazos abiertos”, expresó el jugador.

“Y como dice Chavela Vargas: ‘Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana‘”, agregó el futbolista junto a una serie de imágenes mostrando sus papeles y con una gran sonrisa por la felicidad que sintió en ese momento.

Este hecho le brinda grandes posibilidades al nacido en Brasil dentro del fútbol mexicano, debido a que ya no necesitará una plaza de extranjero para poder jugar en algún equipo de la Liga MX y además le permite la posibilidad de ser elegido para algún partido con la Selección Mexicana, tal y como ha ocurrido con el argentino Rogelio Funes Mori.

Este anuncio por parte de Matheus Doria ocurre en medio de una serie de rumores que lo vinculan como posible refuerzo de la Máquina de Cruz Azul para el venidero torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Sin embargo, la información no ha sido oficializada por ninguno de los dos equipos y el ahora naturalizado azteca es una pieza vital en el esquema de Santos Laguna.

