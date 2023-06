Fernando Ortiz responde a las críticas y rompe el silencio sobre su salida de las Águilas del Club América

El director técnico de Rayados de Monterrey en la Liga MX, Fernando ‘Tano’ Ortiz, decidió acabar con las críticas y habló sobre su reciente salida de las Águilas del Club América tras no poder avanzar a la final del torneo Clausura 2023 de la Liga MX; en sus declaraciones aseguró que se siente bastante agradecido con el club azulcrema y que no siente que en ningún momento los traicionó.

Durante una reciente entrevista ofrecida a ESPN, el entrenador argentino ofreció los detalles sobre su salida del conjunto de Coapa y destacó que el principal motivo se debe por la derrota que sufrieron en las semifinales de la Liga MX ante las Chivas Rayadas de Guadalajara; acción que ya había sido adelantada por la directiva del club.

“Hay muchas cosas que son mentiras, pero es parte del juego, hay que saber aceptarlas, estoy tranquilo, te lo dije recién, me fui con una dignidad realmente valorable para mi persona y todo lo que se dijo, sabemos que es mentira, pero es parte del juego, lo acepto y me voy muy agradecido con la institución y muy agradecido con la gente que confío en mí”, expresó.

En sus declaraciones el Tano Ortiz admitió que vivieron un verdadero fracaso en el torneo Clausura, por lo que reconoció que “tenía que dar un paso al costado haciéndome cargo de la situación y esa fue la realidad”; asimismo agradeció a la directiva y a pesar de su unión con La Pandilla les desea muchos éxitos en los próximos años.

“Estoy sumamente agradecido con la institución América que me dio la posibilidad de trabajar, de por vida voy a estar agradecido a todos y no va a quedar uno de esa institución o empleado que no voy a estar agradecido, de todo lo que se dijo obviamente sabemos muy pocos la verdad de cómo fue realmente pero yo me voy tranquilo y con dignidad”, agregó Ortiz.

Para finalizar, el entrenador argentino se mostró bastante emocionado de poder formar parte de los Rayados de Monterrey y confía en poder mantener su gran nivel y así poder llevarlos a levantar el título de campeón.

“Estoy feliz, contento de tener una nueva posibilidad de trabajar que es muy importante y afrontarlo desde el primer día que tuve la posibilidad de dirigir un club de primera división, con el compromiso, la humildad y la sencillez que todos sean conocen. Con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, es un club que siempre aspira a estar allá arriba en las posiciones del campeonato, trabajaremos para que podamos darle una identificación rápida al equipo y poder estar allá arriba”, concluyó.

