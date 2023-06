ChikyBombom tendría los meses contados en Telemundo en medio del escándalo de ‘Hoy Día’

Hace algunos días se registró un escándalo con el productor Diógenes Luberes, quien está encargado del contenido que transmiten en ‘Hoy Día’, hecho que llevó a @chamonic3 a mencionar que presuntamente él se estaría encargando de los malos tratos y ChikyBombom se vio envuelta en una polémica por haberle dado ‘Me gusta’ a la publicación que colgaron en Instagram sobre ese caso.

El pasado viernes 2 de junio ella no asistió al programa, circunstancia que se prestó para decir que no habría tenido permitido estar en el espacio por haberle dado ‘like’ al post de Jacqueline Martínez. Sin embargo, ella más adelante aclaró lo ocurrido y dijo: “Me han escrito unas cuantas personas preocupadas por mi ausencia en Hoy Día, supuestamente creen que estoy suspendida. No mi amor, no estoy suspendida”.

La influencer se tomó un momento de su tiempo para interactuar con sus seguidores de Instagram, plataforma donde está a punto de alcanzar los tres millones. Por ello, puso la cajita y escribió: “Hablemos un poquito de la vida bombonera”.

Habló de sus proyectos profesionales

Un usuario de la red social de la camarita se sintió interesado en conocer que otros trabajos tiene en mente para que sus fanáticos puedan seguir disfrutando del talento que tiene, y es que la dominicana explicó que se encuentra trabajando en otras aspiraciones.

La presentadora del programa ‘Hoy Día’ respondió: “Muy pronto venimos con un proyecto nuevo. Ya se está trabajando en eso”.

El interés de miles de fanáticos se despertó y querían saber en qué consiste lo nuevo que traerá, debido a que esperan seguirla viendo en pantalla. Sin embargo, prefirió no ofrecer más detalles y todos deberán esperar al momento en que decida hacerlo público.

“No puedo especificar de qué se trata, ni qué, es porque me da miedo“, añadió.

Las respuestas se generan luego que Martínez escribiera en su post de Instagram que presuntamente la dominicana habría sido acusada de “no saber leer”, incriminaciones que aparentemente emitió Diógenes. Sin embargo, ella no mencionó nada sobre irse de Telemundo, pero están abiertas las posibilidades luego de lo ocurrido.

