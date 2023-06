¿En qué consisten los nuevos requisitos de empleo para solicitar fondos SNAP (cupones de alimentos) tras aprobación de medida para elevar tope de deuda?

Beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de hasta 54 años sin una discapacidad que no tienen dependientes podrían no ser elegibles a los llamados “cupones de alimentos” o enfrentar obstáculos para demostrar que califican a raíz de las nuevas disposiciones aprobadas en el acuerdo para elevar el tope de la deuda de Estados Unidos.

El acuerdo bipartidista sobre el techo de la deuda negociado entre el presidente Joe Biden y líderes republicanos como el portavoz de esa colectividad en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, impone requisitos de trabajo más estrictos para quienes reciben asistencia alimentaria. Las nuevas reglas para SNAP, conocido popularmente también como “food stamps”, aumentan de 18-49 a 18-54 años la edad de los solicitantes que además deben presentar prueba de empleo para recibir los fondos mensuales.

Lo anterior significa que estadounidenses pobres entre 50 y 54 años les aplican ahora las restricciones que antes no.

Pero, una de cal y otra de arena. El plan para elevar el techo de la deuda establece nuevas exenciones que podrían ampliar el acceso para ciertos grupos como veteranos, las personas sin hogar y los jóvenes que cumplen la mayoría de edad estando en hogares de acogida.

Expertos anticipan que este cambio incrementará el número de beneficiarios en aproximadamente un 0.2%, equivalente a unas 78,000 personas, en promedio.

Un análisis de NBC News arrojó que el mayor desafío que enfrentan los beneficiarios del programa que busca combatir la inseguridad alimentaria (que reciben en promedio unos $230 dólares) es la pobreza, no el desempleo, ya que muchos están trabajando al mismo tiempo.

Más de 42.5 millones de estadounidenses reciben fondos SNAP, según datos de las autoridades federales; cuatro de cada cinco hogares en el programa tienen al menos un familiar en el hogar trabajando.

Ed Bolen, del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), indicó por su parte, que en muchos casos en los que adultos en la familia beneficiarios de SNAP no ingresan en la fuerza laboral es porque están involucrados en otras formas de trabajo, como el cuidado de niños o ancianos.

“Esta idea de una subclase que no trabaja es en gran medida un mito cultural”, secundó la economista laboral Kathryn Anne Edwards. En ese sentido, Edwards señaló a los trabajadores temporales y a aquellos que tienen empleos con horarios cambiantes como beneficiarios comunes de SNAP.

“Podría ser que estés pasando de un trabajo a otro, podría ser que tus horas aumenten o disminuyan, podría ser que hagas horas extra, pierdas horas extra”, amplió Edwards.

Por su parte, Angela Rachidi, del American Enterprise Institute (AEI), estimó que la proporción de los hogares de varios adultos sanos sin hijos es pequeña, aunque reconoció que hacen falta datos en esa dirección.

