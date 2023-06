Joana Sanz revela los detalles de sus visitas a Dani Alves en prisión: “Aún no he podido ni insultarlo”

La crisis que atraviesa Dani Alves tra ser enviado la prisión Brians II de Barcelona por presuntamente haber agredido sexualmente a una mujer de 23 años en la discoteca Sutton de la urbe española no deja de complicarse y la más reciente forma en la que empeoró fue por las declaraciones de su todavía esposa, la modelo Joana Sanz.

Sanz es una de las pocas personas que todavía visita a Dani Alves en la prisión y ahora decidió hablar sobre su situación aunque muy alejada de las redes sociales como ha venido realizando estos meses; la modelo ofreció una entrevista exclusiva a ‘Vanitatis’ en la que ofreció detalles específicos de todos los encuentros que han tenido en la prisión.

En sus declaraciones detalló que son constantemente vigilados por los guardias de seguridad y se ven a través de un espejo de protección para los visitantes; sin embargo, lo más destacado de esta entrevista es que reveló que todavía no ha podido insultarlo por la traición a su matrimonio que cometió el pasado 30 de diciembre en la discoteca de Barcelona.

“Lo veo a través de un cristal y hablamos a través de un teléfono. No estamos solos. Son cabinas transparentes en las que, a los lados, tienes más personas que, si hablas un poco alto, te escuchan. Por eso me resulta violento y por eso, aún no hemos podido hablar de las cosas serias que nos afectan”. Y añade que: “aún no he podido ni insultarlo”, expresó Sanz.

Esta información fue revelada por Nacho Gay, director de ‘Vanitatis’ y colaborador del programa de Antena 3 ‘Y ahora Sonsoles’, quienes ofrecieron un adelanto de las 20 preguntas que respondió la canaria.

“Responde a si sigue enamorada de Dani Alves, si tiene intención de divorciarse, si ha iniciado sus trámites y se cree en la inocencia de su todavía marido”, comentó Gay.

Recordemos que Joana Sanz informó que le solicitó el divorcio a Dani Alves hace un par de meses pero el proceso ha estado detenido como una muestra de buena fe de la modelo hasta que termine la investigación contra del exjugador del FC Barcelona y de los Pumas de la UNAM por su supuesta agresión sexual.

Sigue leyendo:

–¿Apunta a la Selección Mexicana? Matheus Doria se convierte en ciudadano mexicano

–Más de $60,000 dólares de multa recibirán los responsables de colgar muñeco de Vinícius y pancarta en Madrid

–Luca Zidane llena de halagos a los Tigres de la UANL y abre su posible llegada a la Liga MX: “Algún día podría jugar ahí”