Mujer de Chicago fue hallada muerta en un apartamento cerca de su casa tras ser reportada como desaparecida

Una mujer que fue reportada como desaparecida en un vecindario de Chicago, Illinois, desde el viernes, fue encontrada sin vida en un apartamento ubicado a una cuadra de su casa, confirmó su hermano.

Brittany Battalglia, de 33 años, fue vista el pasado viernes por última vez antes de dirigirse a casa de su novio, según informes.

A.J. Battaglia, hermano de la víctima, señaló al medio WGN que sus padres están camino desde Galena para identificar oficialmente su cuerpo.

El lunes por la noche, se vio a la policía entrando y saliendo de un apartamento ubicado cerca de su casa, recolectando evidencia luego de que se hallara un cuerpo.

De acuerdo con A.J., la policía ha asegurado que el cuerpo encontrado por las autoridades es el de su hermana, Brittany.

“Grité de inmediato”, manifestó A.J. “Simplemente salí de la habitación. Estaba enojado. Estaba triste. Tantas emociones. Le quitaron la vida por ser amable con este chico. Es injusto y no tiene sentido. Para ver a mis padres, tengo que lidiar con eso ellos mismos, es difícil de ver”.

La policía indicó que una persona está bajo custodia, aunque no se sabe de momento quién es, y hay cargos pendientes por el presunto homicidio. Solo se detalló que la detenida es una mujer.

La compañera de cuarto de Brittany, Quamieshia Greathouse, fue quien alertó a A.J. de que no había regresado a su apartamento luego de ir a la casa de su novio a preparar la cena el viernes.

“Específicamente esperé para ver si ella llegaba a casa y empacaba para su viaje, porque eso es algo que definitivamente no se perdería. Y, cuando me di cuenta de que no iba a llegar a tiempo para ese vuelo, supe de inmediato que algo estaba terriblemente mal”, precisó Quamieshia. “Definitivamente, le advertí sobre esta persona, pero la naturaleza de Brittany es ver lo bueno en todos”.

Se espera que la policía de Chicago proporcione una actualización en las próximas horas, mientras que la familia creó una recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir los costos funerarios.

Con información de WGN / ABC7 Chicago

