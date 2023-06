Muere Edward W. Stack, expresidente del Salón de la Fama del Béisbol

El expresidente del Salón de la Fama del Béisbol, Edward W. Stack, falleció el pasado domingo a los 88 años luego de haber dedicado casi toda su vida a las labores relacionadas con el reino de los inmortales en Cooperstown, NY.

A través de un corto comunicado se anunció la muerte por causas naturales de Stack, quien presidió el Salón de la Fama del Béisbol por varios años, luego de haber estado involucrado en otras tareas del recinto.

Fue en 1977 cuando Stack asumió el cargo de tercer presidente de la institución y su presidente, en cargo que ocupó hasta 1993. Durante su tiempo como funcionario del Salón de la Fama, supervisó un tremendo crecimiento tanto de la organización como del edificio en sí mismo, ya que se completaron tres importantes programas de expansión o renovación durante este tiempo.

En total, el directivo dedicó más de 60 años de su vida al propio Salón de la Fama, del que formó parte como secretario, presidente, CEO y otras tareas que incluyen comprometidas labores de servicio comunitario.

“El liderazgo y la visión de Ed Stack guiaron al Museo durante seis décadas a medida que el Salón de la Fama crecía en tamaño y estatura”, dijo Jane Forbes Clark, presidenta del Museo y Salón de la Fama del Béisbol Nacional.

“Tuvimos el privilegio de que él sirviera a esta institución y al pueblo de Cooperstown en tantas capacidades, y su legado de dedicación, generosidad y compasión permanecerá con nosotros para siempre”, añadió.

“Trabajé de cerca con él en proyectos para expandir el Salón de la Fama y la Biblioteca del Salón de la Fama”, dijo Howard Talbot, el difunto exdirector del Salón de la Fama. “Él siempre supo cómo lograr que la gente trabajara junta”.

Además del béisbol, también estuvo involucrado con Hartwick College, Friends of Hyde Hall, Friends of Bassett Healthcare, New York State Trooper Foundation, y fue extremadamente activo en la comunidad de la iglesia metodista, incluso como miembro de la junta de United Methodist City Society.

