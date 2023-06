Pedro Martínez afirma que soñó con ser médico antes de llegar a la MLB: “El mundo da tantas vueltas que terminé siendo beisbolista”

El dominicano Pedro Martínez confesó en exclusiva con El Diario y contó varios de sus mayores secretos personales y experiencias vividas a lo largo de su exitosa carrera, entre ellos, su amor por la medicina y lo mucho que le ha gustado entrar al mundo de la televisión, así como el gran respeto que siente por lo periodistas.

En una entrevista con el periodista Ricardo López Juárez, Martínez reveló que de joven, pensó en la posibilidad de convertirse en doctor, en un momento de su vida en el que no pasaba por su mente que llegaría a ser un lanzador de Grandes Ligas y que terminaría siendo un miembro del Salón de la Fama del Béisbol.

“Mi pasión en realidad como estudiante era la medicina, pero el mundo da tantas vueltas y yo termino siendo beisbolista, me hago lanzador y lo que menos me imaginé era que ahora iba a estar trabajando frente a una cámara y resulta que a través de esta plataforma he logrado cautivar a muchas personas y darme a conocer como ser humano, fuera de los que es el uniforme, la fama y los salarios”, expresó el dominicano.

Martínez muestra su lado humano en las cámaras de TV

Por otra parte, el expitcher de los Boston Red Sox de la MLB, se refirió al gran giro que ha dado su vida luego de terminar su carrera y convertirse en analista de béisbol para las cadenas Fox Sports y CBS, donde afirma que se ha dado a conocer de una manera distinta, exponiendo su lado más humano.

“Me siento súper agradecido con Dios por la oportunidad porque en mis años en el juego, nunca me imaginé que iba a estar frente a una cámara haciendo lo que estoy haciendo. Esto me da una oportunidad de que la gente vea la honestidad, integridad y seguridad con la que hablo”.

“Mucha gente te ve con el uniforme, el apellido en la camisa y los números, pero no conocen a ser humano en realidad y esto me ha dado una oportunidad única de expresar mi conocimiento, mi sentir, lo que percibo del juego, mis experiencias y que tan diferente puedo ser a como lo era de jugador”.

Como jugador viví momentos de mucha presión donde tenía que defender mi trabajo, mis bienes y las responsabilidad que tenía no solo con mi familia sino, la fanaticada, con toda latinoamérica por el modelo que yo era y lo que representaba”.

Ahora tengo la oportunidad de expresar con palabras todo ese conocimiento que tengo, pero también demostrando que soy un ser humano, que no soy perfecto y que como todos, puedo fallar, eso me ha dado un nivel de agrado para con todos los que me ven y escuchan”.

