Gerard Piqué en problemas con Clara Chía: Hija de Paco Jiménez revela que salió con el jugador y la deja pasando vergüenza

El exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, no deja de estar inmerso en la polémica desde que terminó su relación con la cantante Shakira para oficializar su noviazgo con Clara Chía Martí, debido a que recientemente ha surgido una nueva mujer con la que habría intentado tener una relación en los últimos años.

Se trata de Nadie Jiménez, hija del reconocido internacional con la selección de España y actual entrenador de fútbol Paco Jiménez, quien recientemente compartió un video en el que revela que salió con el presidente de la Kings League y se convirtió en una de las experiencias más desagradables de su vida; tanto fue el mal rato que pasó con Piqué que incluso reveló que la hizo pasar vergüenza por sus actitudes.

La hija del antiguo entrenador de la Máquina de Cruz Azul reveló estos detalles a través de dos videos en su cuenta de Tik Tok, donde compartió algunos de los sucesos más incómodos de su vida.

@nadiajemezr PARTE 2 os dije al final del otro video que os iba a contar algo que me habia callado durante mucho tiempo y aqui lo teneis ♬ sonido original – Nadia Jemez

“Para mí no ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás. Y también… Lo voy a contar, una vez iba con él en el coche y le pareció super bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal. ¿Por qué? Pues no sé, porque le pareció correcto. Además, entró a 100 y pico km/h de velocidad en un parking y entonces el señor del parking lo que hizo fue decirle ‘mira, no puedes entrar así en el parking'”, expresó.

Naida detalló que la respuesta de Gerard Piqué hacia la persona del parking le hizo sentir mucha vergüenza a tal punto que no quería seguir más en el lugar y quería regresar a su casa lo antes posible.

“Le contestó de una manera: ‘Sí, vale, genial. Cómprate un amigo’. Y yo diciendo: ‘Por favor, que me saquen de aquí. ¿Qué hago aquí?’ No me lo podía creer. Me hizo pasar una vergüenza. No es una persona que me inspire confianza. Creo que ha sido la primera y la última vez que me he visto con esta persona. Tenía muchas ganas de contarlo”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Hermano de Dani Alves lanza un nuevo mensaje en redes sociales en apoyo al futbolista

–Defensa de Dani Alves volvió a solicitar libertad condicional para que el futbolista pueda “vivir con sus hijos”; Abogada de la víctima dice que es un plan “ficticio”

–Puma y Chivas de Guadalajara presentaron su nuevo uniforme para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX