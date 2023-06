Anuel AA le hace un nuevo guiño a Shakira: ¿Cuántas veces la ha mencionado recientemente?

Shakira vuelve a ser nombrada por Anuel AA en medio de la constante polémica que rodea al cantante boricua de reggaetón. Y es que ahora el intérprete vuelve a hacer referencia a la artista que hace unos meses se juntó con Karol G para una canción donde liquidaron a sus respectivos ex.

“Me siento como Shakira hoy 👸🏼👑 EMPODERADA 💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽🥺”, dijo el cantante al mostrarse en una serie de fotografías muy sonriente. De acuerdo a los internautas esta sería la respuesta de Anuel AA a ‘Narcisista’, el tema en bachata que acaba de estrenar ‘Yailin la más viral’ y en el que, sin mucho lugar a dudas, habla de lo que fue su relación con el cantante.

Esta no es la primera vez que Anuel AA menciona a Shakira luego de que la colombiana se uniera a Karol G para hacer “TQG”. Pocos meses después el cantante lanzó al mercado el tema “Más rica que ayer”. En esta canción, colaboración con Mambo Kingz y DJ Luian, Anuel AA hace mención a Shakira por primera vez.

En las redes sociales se asumió que este era un mensaje estilo “indirecta” para Karol G por su colaboración con Shakira en la que claramente ambas le dedican mensajes muy directos a sus respectivas ex parejas.

“Yo era un ignorante y manejarlo no supimos. A veces lo que damos no es lo que recibimos. Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres, sigo siendo el nene y me escribes. Tírame el DM, no pa’ estar peleando. Tú no eres Shakira ni yo Piqué”, es lo que canta Anuel AA es uno de los versos del tema que tuvo 1,3 millones de reproducciones en Youtube a 13 horas de su estreno.

“Esto es para la bebesita”, “La respuesta para Karol G”, “¿Soy yo o esa canción es para Karol G?”, “Estoy segura de que esa canción fue pa’ Karol” y “La dedicatoria del año: le respondió a Karol G”, dijeron los fanáticos en esa oportunidad.

¿Volverá Anuel AA a mencionar próximamente a Shakira para responder a alguna polémica? Solo habrá que esperar…

