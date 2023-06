Donald Trump opina que fue acusado de delitos federales para desviar la atención del supuesto “crimen masivo” de la familia de Joe Biden

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este domingo que las acusaciones federales que recaen en su contra por el manejo de documentos clasificados son una forma de desviar la atención de la opinión pública estadounidense. Específicamente, Trump indicó que podría tratarse de una maniobra para desviar el foco de la atención sobre la investigación de supuestos crímenes de la familia del presidente de EE.UU., Joe Biden.

“Esto fue hecho por razones políticas, pero también, supongo, para cubrir el crimen masivo que ahora está siendo revelado por los republicanos en la Casa de Representantes“, dijo Trump acerca de las acusaciones que recibió recientemente en una entrevista ofrecida a Roger Stone en el programa The Roger Stone Show en 77 WABC, según reseñó el portal de noticias The Hill.

Agregó además que: “Es increíble cuando ves lo que pasó, cuando ves la cantidad de dinero que entró a la familia de Biden, y a Joe Biden, así que querían una distracción“.

El ex mandatario se refería a la investigación que iniciaron varios republicanos, tanto en el Senado como en la Casa de Representantes, que solicitaron a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) un supuesto documento que revelaría que el presidente del país, Joe Biden, participó en un supuesto “esquema criminal” cuando era vicepresidente.

La solicitud fue llevada a cabo por el senador Chuck Grassley (electo por Iowa) y el director del Comité de Contraloría del Congreso, James Comer.

No obstante, ni Grassley ni Comer acusaron directamente al presidente Biden de participar en un esquema criminal, y describen las alegaciones que ellos piensan que el FBI conoce.

Cabe acotar que el FBI declinó en responder la solicitud de los congresistas.

Trump también aseguró que probablemente impongan cargos sobre Hunter Biden, hijo del presidente Biden, para “salvaguardar las apariencias”.

“Probablemente, vengan con un cargo suave para Hunter en el futuro cercano, sabes, una acusación muy pequeña, para que puedan decir ‘es justo’. Pero esta es una situación muy injusta. Estamos viviendo en un país muy, muy corrupto”, dijo Trump.

Esta no es la primera vez que Trump ha llamado a que se acuse a la familia Biden de delitos federales. De acuerdo con The Hill, tanto Trump como sus aliados han exigido que se impongan cargos sobre Hunter Biden, así como sobre el presidente Biden, aunque no han presentado evidencia de ello.

Por su parte, la Casa Blanca ha desestimado la investigación llevada a cabo por los republicanos, la cual han calificado de politizada y carente de fundamentos.

Sigue leyendo:

– Donald Trump durante su primera aparición pública tras recibir 37 cargos federales: “nunca me rendiré”

– Republicanos acusan a familia de Joe Biden de recibir dinero de una empresa china

– Hunter Biden demanda a técnico de computadoras por invasión de privacidad y mal manejo de su portátil