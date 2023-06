Hijo de Camilo Sesto habló por primera vez de su cambio de género a mujer y afirma estar soltero

Camilo Blanes, hijo del cantante Camilo Sesto, se convirtió en el único heredero de la fortuna que dejó su padre cuando falleció el 8 de septiembre de 2019 en Madrid, España. A su vez, el primogénito nunca ha dejado de ocupar los titulares de la prensa debido a un accidente donde por poco pierde la vida, así como también por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Sin duda, lo que más ha generado gran preocupación es que desde hace unas semanas se ha dejado ver de una manera impactante, y es que comenzó a usar pelucas, apareció sin dientes y lo más reciente es que se sometió a un cambio de género a través de hormonas en el mercado negro.

Blanes ofreció una entrevista a Europa Press y ofreció detalles de la transformación que ha causado revuelo: “Soy del sexo que siempre he sido. Camilín es aborreciente, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir”.

“Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto. Si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar más al espejo. Yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer”, mencionó al medio de comunicación.

El hijo del intérprete de ‘¿Quieres ser mi amante?’, explicó que jamás ha intentado convertirse en el centro de todo: “Lo último que quiero es llamar la atención. He llevado en extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba”.

Destacó que se encuentra soltero y dijo que esta parte de su vida sin duda se ha convertido en un autodescubrimiento donde solamente él es el responsable de lo que va ocurriendo con el tiempo.

“Máxima bronca? He oído, pero no sé por qué, las palabras me duelen. Ante todo, lo que quiero es encontrar mi camino individual, saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando”, explicó a la prensa.

