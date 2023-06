¿Se irá Julián Álvarez? Conoce los jugadores del Manchester City que podrían salir del equipo campeón de Champions League

Luego de alcanzar la tan ansiada copa de la Champions League tras ganarle 1-0 al Inter de Milán, puede que el Manchester City entre en una renovación de plantilla con la salida de algunos de los jugadores referentes de un proyecto que comenzó hace más de 15 años con la adquisición del equipo por parte de un grupo inversionista emiratí.

Tras el pitazo final de la final de la histórica competición que se jugó en Estambul, Turquía, los hinchas ciudadanos y la prensa especializada comenzaron a especular sobre el futuro de tres de los jugadores más importantes en la era del técnico español Pep Guardiola: El alemán, İlkay Gündoğan, el portugués Bernardo Silva y el recién incorporado argentino Julián Álvarez.

Desde antes que el City llegara a la final, la prensa inglesa ya había empezado a hablar sobre la salida de Gündoğan debido a que su contrato con el equipo de Manchester finaliza el 30 de junio. Según reportó el Daily Mail, el alemán “no ha tomado una decisión” sobre su futuro en el Etihad.

“Estoy muy feliz, ¿el futuro? Aún no lo sé. Todavía no he tomado una decisión final sobre mi futuro”, fueron las palabras del capitán ciudadano de 32 años que terminó la temporada 2023 con 11 goles.

La salida que suena con más fuerza es la del portugués Bernardo Silva. Según adelantó el diario L’equipe, el París Saint-Germain el precio del fichaje del mediocampista tendría que ser negociado con el City, mientras que el FC Barcelona también estaría dentro de las opciones del luso. Según el diario Sport, el conjunto de Manchester pediría casi $ 70 millones de dólares por Silva, cuyo contrato se vence en 2025.

“Honestamente, no sé si el de hoy es el último partido que jugué con el City. Veremos qué va a pasar en las próximas semanas. Ahora hay que celebrar. Hemos hecho algo especial”, dijo Silva al medio Téléfoot luego de la final.

Por otro lado, el delantero argentino Julián Álvarez, estaría considerando unirse a otro club europeo para tratar de jugar más minutos, ya que la titularidad del noruego Erling Haaland está más que asegurada. “Ahora estoy muy contento después de un año increíble, ahora tengo que ir a la selección, sumarme ahí y después vacaciones. Luego veremos cómo sigue”, dijo Álvarez a ESPN luego de finalizar el partido ante el Inter de Milán.

