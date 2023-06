“Que el Real Madrid no se confíe, solo estamos a 13 Champions de ellos”: Pep Guardiola bromea tras ganar la ‘Orejona’ [Video]

Pep Guardiola demostró estar más que feliz luego de conquistar la tan anhelada UEFA Champions League con el Manchester City tras imponerse por 1-0 al Inter de Milán, un logro que le permitió incluso llegar a bromear sobre el Real Madrid y el hecho de que estos sean los máximos ganadores de este torneo.

En plena celebración por el título que además le valió para sellar la conquista del triplete con los Citizens (Premier League, FA Cup y Champions), el técnico español estuvo complacido de atender a los distintos medios de comunicación y bromear con muchos de ellos, dejando saber que buscarán seguir ganando este trofeo en el futuro.

“Solo estamos a 13 Champions League de distancia. Sólo 13 por detrás. Tengan cuidado Real Madrid, vamos en camino. Si se duermen los alcanzamos”, expresó Guardiola entre risas en la ruedad de prensa tras levantar la primera ‘Orejona’ en la historia del Manchester City.

💬 "Solo estáis a 13 Champions de distancia".



Guardiola 'avisa' al Real Madrid. 😂 pic.twitter.com/e93i8tH8Ti — Relevo (@relevo) June 10, 2023

Las palabras de Guardiola son un recordatorio sobre lo mucho que le falta trabajar al ‘City’, pero a su vez, es una advertencia para los demás clubes sobre la ambición que tiene su equipo de seguir ganando títulos y seguir posicionándose como uno de los mejores de Europa y el mundo.

Por otra parte, el entrenador catalán que se convirtió en el primero que gana dos tripletes, finalmente logró el tan anhelado objetivo de conquistar la Champions League con un equipo distinto al FC Barcelona, algo que había sido motivo de críticas por parte de sus ‘haters’, quienes le cuestionaban el hecho de no haber ganado este trofeo tras salir del conjunto azulgrana en 2012.

En ese sentido, Pep dejó claro que no siente que haya acallado las críticas con este triunfo puesto que considera que no siempre se puede ganar pero si se puede pelear por ganar.

“¿Revancha para mí? No. ¿Qué cambia? ¿Soy más sabio ahora? Soy mejor ahora? ¿Qué hubiera pasado si Ederson no salva ese balón? Dirían de nuevo que soy malo. Es así. No se trata de ganar la Champions, se trata de estar siempre ahí. No queremos ganar la Champions y después desaparecer. Queremos estar ahí, 7,8 años . Y así, alguna vez la ganas.”, puntualizó.

Lea también:

– Jualián Álvarez: El argentino de 23 años que ya ganó todos los grandes títulos del fútbol

– Pep Guardiola le gasta broma al Kun Agüero por el fichaje de Messi con el Inter Miami [Video]

– El Manchester City superó por la mínima al Inter de Milán y ganó la primera Champions League en su historia