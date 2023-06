Teófimo López le dio una paliza a Josh Taylor para conseguir el título superligero de la OMB [Video]

El hondureño Teófimo López se impuso este sábado de manera contundente frente al escocés Josh Taylor lo que le sirvió para alzar el título superligero de la Organización Mundial de Boxeo frente a los más de 5,000 asistentes al Madison Square Garden.

La pelea, pactada en las 140 libras, vio como López triunfó en las papeletas de los jueces de manera unánime (115-113, 115-113 y 117-111) para dejar su récord en 19 victorias y una derrota, con 13 KO en su carrera.

El inicio del combate fue tan fuerte como se esperaba, con ambos peleadores buscando el contacto rápido para tomar la delantera en las papeletas de los jueces en los primeros dos capítulos, pero sin mayor incidencia para alguno.

En el tercer round estalló la polémica cuando en una serie de golpes de Taylor puso contra las cuerdas a López pero el escocés ignoró el pedido de separación del árbitro y pegó una vez más de lo permitido.

Segundos después un nuevo impacto de Taylor hizo tambalear a López, quien hincó la rodilla en la lona pero rápidamente se puso de pie y continuó con el combate.

En el cuarto round llegó la respuesta de Teófimo, quien con un impacto certero en el rostro mandó al piso a Taylor para pasar a tomar la delantera, que ratificó más adelante con un gancho al hígado que mandó contra las ligas nuevamente a su rival.

Teo just JUMPED on Taylor to close the fourth 👀#TaylorLopez | @ESPN pic.twitter.com/N3ZzLVqwmA — Top Rank Boxing (@trboxing) June 11, 2023

Para el quinto López seguía aumentando su ventaja en las anotaciones de los jueces y lo hizo en parte gracias a un upper que impactó en la barbilla que desestabilizó una vez más a su rival.

La constante del intercambio de golpes se mantuvo al menos hasta el noveno round, donde el hondureño no escatimó para darle una paliza al europeo que faltó poco para que se tradujera en un nocáut. You are all witnessing THE TAKEOVER 😲 #TaylorLopez pic.twitter.com/gVUHErhjp7— ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 11, 2023

Con las votaciones ya decididas en favor del centroamericano en los dos últimos asaltos, Taylor se vio obligado a buscar el KO pero la defensa de Teófimo fue suficiente para quedarse con el título, arrebatarle el invicto de 19-0 que acumulaba Taylor y lograr el triunfo 19 en su carrera profesional.

