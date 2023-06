Fernando Schwartz lanza dura crítica contra Canelo Álvarez que minimiza su carrera: “No es ídolo y pelea contra rivales en decadencia”

El periodista Fernando Schwartz volvió a lanzar fuertes críticas contra el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez por su actual situación deportiva y especialmente por considerar que no merece ser catalogado como un ídolo de este deporte al no tener los méritos necesarios para ser denominado de esa forma; estas declaraciones las realizó en una reciente entrevista ofrecida para ‘Pepe Mtz’.

En sus declaraciones Schwartz detalló que no le sorprende estar en la lista negra del peleador tapatío debido a las constantes críticas que lanza en su contra por medio de las redes sociales y en cualquier entrevista que pueda realizar.

“A mí no me sorprende. Yo siempre he dicho que ha sido una carrera preconstruida, que no es un ídolo, que las peleas le han llegado tarde. Contra Golovkin perdió 3 o 4 años después, cuando ya estaba en decadencia, con Coto hizo lo mismo. Luego los rivales que le han puesto como ese Kovalev, hasta parece una escena de película cuando lo noquea y se da toda la vuelta para caer en la lona”, expresó.

le dicen sus verdades a Canelo Alvarez ‼ pic.twitter.com/INS1nJ6pcK — Pepe Mtz 💙 (@josmar68) June 11, 2023

El comunicador también habló sobre la reciente pelea que el Canelo Álvarez protagonizó el pasado 6 de mayo en la ciudad de Guadalajara contra el boxeador británico John Ryder; destacó que fue mentira el hecho que el público dentro del estadio lo idolatró y que realmente fue silbado por la actuación que realizó en el cuadrilátero.

“Ahora que peleó en Guadalajara y te dice que fue totalmente idolatrado es una mentira porque fue silbado, porque no llenó el Akron y porque no pudo derrotar a Ryder (por nocaut)”, señaló Schwartz.

“Yo creo que el Canelo es un gran atleta, que ayuda mucho a la beneficencia a raíz del dinero que ha ganado, pero también pienso que es producto de que el boxeo en Estados Unidos necesitaba un héroe hispano para continuar vendiendo el pago por evento y él cayó en el momento justo”, concluyó el periodista.

