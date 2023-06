Ganó más de $11 millones en la lotería; 4 años después murió en la quiebra por sus problemas con el alcohol

Un hombre de Reino Unido pasó de la gloria al infierno y todo por un millonario premio de lotería, el cual, según él, lo llevó a la ruina e incluso, lo llevó a que su vida terminara en tragedia.

Fue en 2005 cuando un hombre llamado Keith Gough, quien trabajaba en una panadería, vio cómo, aparentemente, sus problemas habían terminado luego de adjudicarse un premio de lotería equivalente a $11 millones de dólares.

Tanto dinero hizo que Keith y su esposa se dieran una serie de lujos, como por ejemplo, adquirir una lujosa casa, comprar varios autos de gama alta, apostar en carreras de caballos y hacerse de un palco VIP en el estadio del Aston Villa. Además, decidió renunciar a su trabajo para así disfrutar de su premio.

Sin embargo, el premio de lotería que obtuvo este hombre también hizo que comenzara a desarrollar un fuerte gusto por el alcohol, a tal grado que un par de meses después comenzó a tener problemas con la bebida irreparables.

Su alcoholismo lo llevó al divorcio, tras 25 años de matrimonio, así como a millonarias pérdidas de dinero. Tras tocar fondo, finalmente decidió ingresar a una clínica de rehabilitación para superar su adicción.

“Ganar la lotería me arruinó la vida. Antes de la victoria, todo lo que bebía era un poco de vino con una comida. Solía ser popular, pero he ahuyentado a todos mis amigos. Ya no confío en nadie. Cuando veo a alguien entrar a un quiosco, me gustaría aconsejarles que no compren un billete de lotería”, comentó en entrevista para un medio local.

Keith falleció a los 58 años por diversos problemas de salud, tras haber estado enfermo durante un largo tiempo luego de un ataque con arma blanca del cual fue víctima años antes por parte de un estafador que quiso acabar con su vida mientras se encontraba en una clínica de rehabilitación, y en completa quiebra.

