LCDLF: Poncho de Nigris dice que su exsuegra participó en el secuestro del esposo de Gloria Trevi

Poncho de Nigris hizo una fuerte revelación en La Casa de los Famosos, el reality de la plataforma ViX, al contar cómo fue que la familia de su primera hija se vio involucrada en el secuestro de Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi.

Gómez, quien fue privado de su libertad el 7 de octubre del 2011 en Monterrey, había asistido a una carne asada organizada por unos amigos regios, la cual se realizó en la casa de la mamá de la hija de Poncho, llamada Lucy Garza.

Lo anterior lo sacó a relucir De Nigris frente a todos los integrantes al tratar de explicar las razones por las cuales su hija se tuvo que ir a vivir a San Antonio, Texas.

“La mamá de mi hija era comadre de Gloria Trevi, y la invitó después del palenque a su casa. Pero la mamá de mi hija no tuvo nada qué ver”, explicó Poncho.

“La abuela de mi hija, saliendo de la carne asada… pues la puso a unos secuestradores. Y secuestraron al esposo. Esa fue la bronca y se llevaron a mi hija a Estados Unidos“.

El nombre de la mujer a quien Poncho hace mención, como la abuela de su hija, es Juanita Ernestina Sánchez Quintanilla, alias “La Tía”, quien está presa tras ser señalada como copartícipe en el secuestro de Gómez.

“¿Es en serio?, ¿cómo?, ¿la abuela de tu niña?, ¡oye, qué historia tan fuerte!”, expresaron los inquilinos de la casa.

“Sí, pero ella (Lucy Garza), no se dio cuenta. Ella no sabía, y la mamá la puso. ¡Imagínate, qué coraje!“.

Después, Poncho señaló que la abuelita de su hija sigue en la cárcel por este delito.

“No sé si vaya a salir o no”, indicó.

El regio aclaró que el día del secuestro de Gómez, después del show, Trevi se dirigió al hotel, mientras que Armando sí fue a la carne asada, y a la salida “lo levantan”.

“Entonces, yo me fui a buscar a mi hija a Estados Unidos y no la encontré. Duré mucho tiempo buscándola y no la encontraba. Desaparecieron un rato, pero su mamá (Lucy) no tuvo nada que ver, pero la abuela fue la que lo puso. Qué mamada que sea tan chiquito el mundo y todo tenga que ver”, expresó De Nigris.