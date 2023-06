“Nos deja un genio, visionario y soñador”: El múndo del fútbol italiano llora la muerte de Silvio Berlusconi

Continúan las reacciones por la muerte de Silvio Berlusconi. Además de tener una gran carrera en la política de Italia, Silvio Berlusconi también fue una personalidad muy querida en el mundo del fútbol, principalmente en el AC Milán, equipo del que fue presidente por al menos 31 años.

Luego de conocerse la noticia del fallecimiento del empresario italiano este domingo a causa de una leucemia que padecía desde hace dos años, diversas personalidades y equipos del fútbol italiano mostraron sus palabras de pésame y solidaridad para una de las personas más influyentes en la política y el fútbol de Italia.

Uno de esos mensajes de pésame fue el de Paolo Maldini, exjugador y hasta hace poco director deportivo del Milan, quien aseguró en sus redes sociales que “nos deja un genio, visionario y soñador, pero sobre todo un amigo que cambió la historia de nuestra Italia. Gracias por todo Presidente, nos hiciste vivir a todos los milanistas un sueño que duró más de 30 años, nadie será como tú”.

Por su parte Fabio Capello, exentrenador milanista, aseguró que a Berlusconi “le debe toda su carrera como entrenador”: “Después de cuatro años de carrera como entrenador me llamó para el Milan. Me sorprendió, pero me llenó de orgullo y conseguimos resultados extraordinarios (…) Silvio Berlusconi era un genio. Tenía una visión con la que iba años adelantado. En muchos aspectos hizo cosas increíbles, como en el fútbol y en el mundo de los negocios, aunque en otros fue perseguido”.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien fue jugador y DT del Milan, escribió en su cuenta de Twitter que “la tristeza de hoy no borra los momentos felices vividos juntos (…) Queda la infinita gratitud al presidente, pero sobre todo a un hombre irónico, leal, inteligente, sincero. Fue fundamental primero en mi aventura como futbolista, y después como entrenador. Gracias presidente”.

La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura da calciatore prima, e da allenatore poi. Grazie Presidente. pic.twitter.com/aRLSxxzUVz — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 12, 2023

Algunos de los miembros de la era dorada del Milan, como Ruud Gullit y Franco Baresi, también expresaron su palabras de dolor sobre la muerte de Berlusconi: “Me siento más solo. Para mí era como un padre, un presidente único y entrañable para todos”, confesó Baresi. “Descanse en paz, señor Berlusconi. Siempre agradecido por la oportunidad que me dio de jugar en su emblemático club” expresó el neerlandés Gullit en sus redes sociales.

Otra de las leyendas del fútbol italiano que lamentó el fallecimiento del empresario fue el arquero Gianluigi Buffon, quien calificó a Berlusconi de “visionario, apasionado y romántico presidente del fútbol. Transformó el Milan en una potencia mundial, ganándose el corazón de millones de aficionados. Su legado en el mundo del fútbol será recordado para siempre”.

Oggi diciamo addio a Silvio Berlusconi, un presidente di calcio visionario, appassionato e romantico. Ha trasformato il Milan in una potenza mondiale, conquistando i cuori di milioni di tifosi. Il suo lascito nel mondo del calcio sarà per sempre ricordato. pic.twitter.com/UiUiMdHJtA— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) June 12, 2023

Bajo el mandato de Berlusconi, entre 1986 y 2017, el Milan consiguió 28 títulos: Ocho Serie A, cinco Champions League, seis Supercopas de Italia, cinco Supercopas de Europa, dos Intercontinentales, un Mundial de Clubes y una Copa de Italia.

