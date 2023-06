Edward Cabán podría ser el primer hispano comisionado de la Policía de Nueva York (NYPD)

Tras la sorpresiva renuncia ayer de la comisionada NYPD Keechant Sewell, el hispano Edward Cabán pasa a ocupar “de facto” el cargo, pues siendo el primer subcomisionado está al frente de la sucesión interina en caso de ausencia del jefe, destacó New York Post.

Así, no es casual que además Cabán integre la lista de los favoritos para asumir formalmente el cargo de líder de la Policía de Nueva York, la fuerza municipal más grande del país, y que nunca ha sido ocupado por un hispano. También han sido mencionados con opción Jeffrey Maddrey -actual jefe del Departamento- y Phil Banks, jefe de Seguridad Pública de la alcaldía, ambos afroamericanos.

Al momento nada está escrito y no se descarta que el alcalde Eric Adams esté contemplando otros candidatos, dentro y fuera de NYPD y hasta de la ciudad. La designación de Sewell en diciembre de 2021 fue tan sorpresiva como su renuncia, pues aunque es nativa de NYC no salió de las filas de su cuerpo policial, sino en ese momento era jefa de detectives del vecino condado Nassau (Long Island).

Había sido entrenada en el FBI y vivía soltera y sin hijos en Valley Stream. Hizo historia al convertirse en la primera mujer al frente de la Policía de Nueva York. Antes de ella, NYPD sólo había tenido dos comisionados afroamericanos: Benjamin Ward (1984-1989) y Lee Patrick Brown (1990-1992).

El “neoyorican” Cabán suma más de tres décadas en NYPD: inició su carrera como oficial en 1991, patrullando las calles del sur de El Bronx. Al parecer tiene buenas relaciones con el alcalde Adams, quien al asumir en enero de 2022 lo colocó como el latino con más rango en la policía municipal.

El domingo Cabán publicó en la cuenta oficial Twitter de su cargo NYPD un video sobre el Desfile del Día de Puerto Rico que se celebraba en Manhattan.

Cabán se vio envuelto en un escándalo sobre el examen de entrada a la policía de Nueva York a mediados de la década de 1990, pero fue absuelto de cualquier irregularidad.

Su padre, Juan Cabán, se desempeñó como Detective de la Policía de Tránsito de la Ciudad de Nueva York y fue Presidente de la Sociedad Hispana de la Policía de Tránsito.

En una entrevista el mes pasado con El Diario, el perfil de Edward Cabán fue resumido así:

El primer comisionado adjunto de NYPD tiene una Licenciatura en Ciencias en Justicia Penal de la Universidad de St. John. Él y su esposa Leidy tienen dos hijos: Edward y Ava.

Comenzó su carrera como oficial de policía en 1991, patrullando las calles del sur de El Bronx.

Ascendió a sargento en 1994. Después de varias asignaciones de supervisión en El Bronx y el Alto Manhattan, fue ascendido a teniente en 1999.

Escaló las filas ejecutivas de NYPD en 2005 con un ascenso a Capitán.

Fue ascendido a subinspector en 2008. Más recientemente se desempeñó como supervisor de programas de Patrol Borough Brooklyn North. Luego fue promovido a Inspector en 2015.

En enero de 2022 el nuevo alcalde Eric Adams lo designó primer subcomisionado de NYPD.