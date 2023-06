Nikki Haley podría indultar a Donald Trump si es elegida como presidenta de EE.UU. en 2024

En el caso de que Donald Trump sea declarado culpable por alguno de los 37 delitos federales por los que fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, hay una persona que ya ha declarado que podría darle un indulto oficial: Nikki Haley, candidata republicana que aspira llegar a la Casa Blanca en 2024.

De acuerdo con información de NBC News, Haley aseguró que “estaría inclinada a favor de otorgar un indulto” para Donald Trump en el caso de que sea declarado como culpable.

“Estoy inclinada a favor de un indulto. Pero creo que es muy prematuro en este punto, dado que aún no ha sido declarado culpable de nada“, acotó Haley en una entrevista ofrecida al podcast de Clay Travis y Buck Sexton, según reseñó NBC News.

Esto en el caso de que Haley sea, efectivamente, electa como presidenta de Estados Unidos en las próximas elecciones presidenciales del año 2024. Cabe acotar que aún debe ganar las primarias del Partido Republicano (GOP), donde debe competir no solo con el ex presidente Trump, sino con otros candidatos como el gobernador de Florida, Ron DeSantis; el senador Tim Scott o el ex vicepresidente de EE.UU., Mike Pence.

“Cuando se evalúa un perdón, el asunto tiene que ver menos con la culpabilidad y más sobre qué es lo mejor para el país“, aseveró Haley.

Nikki Haley anunció en el mes de febrero que se lanzaría a la carrera electoral por la Casa Blanca en 2024, afirmando que era “tiempo de una generación de liderazgo”.

Su trayectoria política es bien conocida: se convirtió en la primera mujer en gobernar el estado de Carolina del Sur a la edad de 38 años en el 2011; y fue embajadora de Estados Unidos ante la ONU, cuando fue designada por el presidente Donald Trump, en el año 2017. Haley renunció a este cargo en el año 2017.

Y a pesar de las declaraciones de Haley, la candidata republicana ha tenido un historial de controversias con Donald Trump. En el año 2016, por ejemplo, afirmó en un acto de campaña que: “Donald Trump es todo lo que enseñé a mis hijos que no hicieran en la guardería“.

