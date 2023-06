Alexa: un servicio de voz que ayuda a los padres

A pocos días de celebrar el Día del Padre, conversamos con Omar Mendoza, Alexa International Content Head for Spanish-Speaking Customers en Estados Unidos y México, quien nos habló del uso que él mismo le da en casa a Alexa al ser papá de un niño pequeño y contó además cómo trabaja para mejorar las funciones del popular dispositivo.

¿Cómo has ayudado a mejorar la experiencia de Alexa y dar forma a los dispositivos de Amazon al identificar oportunidades como padre para llegar a usuarios más diversos?

Hemos diseñado a Alexa para que hable muy bien a distintas generaciones, desde a los Millennials hasta a la generación Z y la generación Alfa. Yo soy padre de un niño de 3 años y desde que él nació me sirvió de conejillo de indias para conocer exactamente lo que era relevante para él. Eso no significa que dejemos de observar otras poblaciones. Por ejemplo, también contemplo mucho a otro tipo de personas que están a mi alrededor, como mi mamá que tiene más de 70 años. Me parece interesante cómo ella se aproxima a la tecnología y a Alexa a través de su propia experiencia.

Cuando piensas en el contenido de Alexa, ¿qué tanta influencia tiene tu hijo en esas importantes decisiones que tomas para facilitarnos la vida a todos?

Muchísima. Mi hijo nació durante la pandemia y desde el primer momento empecé a experimentar con él (en el buen sentido de la palabra). Desde que era pequeño, con 3 o 4 meses, yo trataba de dormirle pidiéndole a Alexa sonidos relajantes. A partir de ese momento, siempre que le he pedido algo a Alexa, mi hijo inmediatamente se voltea a mirar el dispositivo porque entiende y espera que algo va a suceder y que va a salir música de ahí. Y conforme iba avanzando el tiempo, él ha entendido que Alexa es un compañero que vive también en su hogar y que es capaz de ayudarle. Por ejemplo: a prender una luz cuando él no llega, a cambiar de contenido en su Fire TV, hasta ayudarle al aprendizaje inmediato.

Me gusta contar una historia: no hace mucho, estábamos a punto de dormir, y yo siempre le cuento un cuento. Y justo antes de empezar la historia me pregunta “papá, qué significa sigiloso”. Y me hizo mucha gracia porque me parece una palabra muy compleja para un niño de 3 años. Y claro, en ese momento pensé cómo bajarme a su nivel para tratar de explicarle este concepto. Y dije: “imagina que un perrito es muy ruidoso y nervioso; sin embargo, un gato es un poco más cuidadoso y tranquilo”. Pero rápidamente veo que se pone nervioso, se da la vuelta y dice: “Alexa, qué significa sigiloso”. Entonces, se trata de una generación que crece hablándole a las paredes y busca una inmediatez en las respuestas y Alexa puede dar esa información sin la necesidad de esperar a que su papá intente explicar el concepto.

¿Consideras a Alexa un miembro más de tu familia?

Sí, Alexa es un miembro más: a veces tiene un rol de chef -porque nos ayuda con una receta-, o es cuentacuentos, o nos informa del tiempo y las noticias, o se encarga de recordarnos cosas o hacernos la lista de la compra. En otras palabras, Alexa ayuda en la casa al igual que entretiene a los miembros que hay en ella.

Como Alexa International Content Head for Spanish-Speaking Customers en Estados Unidos y México, ¿qué tan sencillo o complicado ha sido para ti llegar hasta donde hoy te encuentras, tomando en cuenta tu familia?

Tengo la fortuna de poder trabajar en Amazon desde hace 7 años. Mi carrera siempre ha estado centrada en la innovación, algo que me ha enganchado desde el principio. Incluso confieso que antes siempre me cambiaba cada tres años de compañía, sin embargo Amazon ha sido mi excepción, porque sus valores y su tecnología está totalmente centrada en la innovación. Además, el poder permitirme innovar dentro de mis roles que he tenido desde hace 5 años en Alexa es lo que me mantiene enganchado.

¿Qué podemos esperar de Alexa en el futuro?

Lo que puedo compartir en este momento y de manera general es que Alexa se vuelve cada vez más inteligente, pudiendo aprender de cada experiencia que vive en cada país para poder adaptarse al futuro. Estamos encaminando a Alexa a convertirse en un servicio de voz que aprenda más cada día. La misión de Alexa es facilitar la vida de las personas y sus estados emocionales.

Y aprovecho para mencionar en lo que nos estamos centrando ahora: la inteligencia ambiental. Esto es cuando la tecnología está presente cuando lo necesitas, pero cuando no pasa a un segundo plano.